Действительно ли РФ близка к захвату Волчанска: в ЦПД рассказали, что происходит

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Кравцев Сергей
Город Волчанск Харьковской области практически разрушен в результате наступления российских оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.
Бои за Волчанск. Фото: из открытых источников
Руководитель ЦПД отметил, россияне продолжают сравнивать руины города с землей ударами управляемых авиационных бомб.
Отметим, в интервью "The Guardian" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сделал заявление, что российские захватнические войска смогут продвигаться в Харьковской области еще две-три недели, пока имеют полное доминирование в ресурсах, но потом ситуация начнет выравниваться.
Спикер отметил, оккупанты не могут ставить своей целью продвижение в сторону Харькова и захват этого города, поскольку Кремль выделил лишь 15 тысяч военных для этого наступления. Идея операции в этом регионе заключалась в том, чтобы "расширить линию фронта", заставить Украину переместить свои резервы и воспользоваться задержкой пакета помощи от США.
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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский рассказал, куда удалось прорваться россиянам на Харьковщине.
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