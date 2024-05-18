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Действительно ли РФ близка к захвату Волчанска: в ЦПД рассказали, что происходит

В Центре противодействия дезинформации при СНБО уверяют, Волчанск практически разрушен, но не захвачен

сегодня, 14:22
Автор:
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Кравцев Сергей
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Город Волчанск Харьковской области практически разрушен в результате наступления российских оккупантов. Как передает портал "Комментарии", об этом в Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Действительно ли РФ близка к захвату Волчанска: в ЦПД рассказали, что происходит

Бои за Волчанск. Фото: из открытых источников

Руководитель ЦПД отметил, россияне продолжают сравнивать руины города с землей ударами управляемых авиационных бомб.

"Город Волчанск, к сожалению, практически разрушен врагом, который беспощадно бьет КАБами. Впрочем, враг не выполнил задачу своего командования и до сих пор не захватил этот город", — отметил Андрей Коваленко.

Отметим, в интервью "The Guardian" советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сделал заявление, что российские захватнические войска смогут продвигаться в Харьковской области еще две-три недели, пока имеют полное доминирование в ресурсах, но потом ситуация начнет выравниваться.                                                                                                                                                                                                  

Спикер отметил, оккупанты не могут ставить своей целью продвижение в сторону Харькова и захват этого города, поскольку Кремль выделил лишь 15 тысяч военных для этого наступления. Идея операции в этом регионе заключалась в том, чтобы "расширить линию фронта", заставить Украину переместить свои резервы и воспользоваться задержкой пакета помощи от США.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Владимир Зеленский рассказал, куда удалось прорваться россиянам на Харьковщине.




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Источник: https://t.me/akovalenko1989/7274
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