У Зеленского рассказали, сколько времени россияне еще смогут продолжать наступление на Харьковщине

Российские захватнические войска продвигаться в Харьковской области еще две-три недели, пока имеют полное доминирование в ресурсах, но потом ситуация начнет выравниваться. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "The Guardian" сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото: из открытых источников

Спикер отметил, оккупанты не могут ставить своей целью продвижение в сторону Харькова и захват этого города, поскольку Кремль выделил лишь 15 тысяч военных для этого наступления. Идея операции в этом регионе заключалась в том, чтобы "расширить линию фронта", заставить Украину переместить свои резервы и воспользоваться задержкой пакета помощи от США.

Михаил Подоляк добавил, что еще одна причина этого мини-наступления психологическая. Враг хочет показать, что Россия может воевать сколько угодно и сопротивляться якобы бессмысленно.

"Это сообщение не для нас, это сообщение для элит в странах, которые нас поддерживают", — прокомментировал Михаил Подоляк.

Отметим, во время общения с представителями масс-медиа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупационные войска сумели прорваться только до первой линии украинской обороны во время наступления в Харьковской облаасти. До "бетонной линии обороны" враг не дошел, и то, что так кто-то говорит, — "это бред", говорит президент.

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