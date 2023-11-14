Действительно ли Путин выводит войска с левого берега Днепра: о чем говорит вброс

Для большинства, как украинцев, так и россиян стало неожиданным сообщение российских пропагандистов о перегруппировке российских войск на Херсонщине, а, если говорить проще об отходе российских группировок ближе к административной границе аннексированного Крыма. Правда позже россияне убрали такие сообщения. В Кремле при этом отказались комментировать такие сообщения, сославшись на то, что такие вещи правильнее комментировать самим военным. Что задумали российские пропагандисты? Действительно ли россияне готовятся к отступлению? Издание "Комментарии" разбиралось в теме, изучив мнения экспертов.

Российские военные. Фото: из открытых источников

Планы отхода россиян в глубь Херсонщины действительно есть

Эксперт по международной безопасности Тарас Жовтенко в интервью "ТСН" заявил, что сообщения об отходе оккупационных войск "на более выгодные позиции" в Херсонской области может быть проверкой реакции причем, как россиян, так и украинцев. Если готовится реальное отступление россиян с части оккупированной Херсонщины, то такими сообщениями подготавливают российского обывателя нормально отнестись к этой истории.

По словам эксперта, такая "спланированная" ошибка, а затем опровержения могут на несколько дней дезориентировать широкую общественность.

Украинские силы на левом берегу Херсонщины усиливают давление

Украинский военный эксперт Александр Коваленко в интервью "ТСН" завил, что украинские войска действительно создают большие сложности для россиян с логистикой и тем ничего другого не остается, кроме как планировать пути отхода.

При этом эксперт не согласен с теми своими коллегами, которые считают, что мы стали свидетелями очередного вброса российских пропагандистов и вражеских спецслужб.

"Больше похоже, что у ГВ "Днепр" уже имеется в наличии такое сообщение для СМИ, дабы пояснить причины своего очередного “жеста доброй воли”, но кто-то в пресс-центре дал фальстарт. С другой стороны, весьма показательно то, что они прекрасно осознают свое положение на левом берегу", — высказался Александр Коваленко.

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