logo

BTC/USD

16866.31

ETH/USD

1251.47

LTC/USD

76.54

USD/UAH

40.40

EUR/UAH

42.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Детали совещания у Путина: сколько диктатор собрался мобилизовать россиян на войну в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Детали совещания у Путина: сколько диктатор собрался мобилизовать россиян на войну в Украине

Россия планирует мобилизовать 2 млн человек в 2023 году

сегодня, 10:38
Поделитесь публикацией:
Автор:

Кравцев Сергей

Российский президент Владимир Путин 3 января в режиме видеосвязи провел совещание с представителями руководства силового и военного блоков. Центральным вопросом на повестке дня была мобилизация для увеличения количества российских военных, которые после подготовки будут направлены на войну в Украину. Только в течение 2023 года Кремль планирует призвал в ряды оккупационной армии 2 млн человек. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР.

Детали совещания у Путина: сколько диктатор собрался мобилизовать россиян на войну в Украине

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В то же время вопрос введения военного положения главный военный преступник России обсуждает с силовиками поверхностно. На последнем совещании, Путин лишь подтвердил планы и спросил о подготовке к реализации такого решения, получив ответ, что подготовка идёт и ко второй декаде февраля всё будет готово.

В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о полной готовности закрыть границы в "любых форматах" и обратил внимание диктатора на то, что на сегодняшний день уже действует запрет покидать территорию России для более чем 8-ми миллионов граждан. Речь идет о миллионах россиян, которые проходили службу в армии и на флоте и имеющие военные специальности.

Директор ФСБ также выступил с предложением – в первую очередь отправлять на войну "должников-алиментчиков". 

Читайте также на портале "Комментарии" — от уцелевших в Макеевке мобилизованных российское командование хотело избавиться, – СМИ.

Также издание "Комментарии" сообщало – российские оккупанты штурмовали позиции ВСУ возле 10 населенных пунктов: Генштаб ВСУ назвал направления.




Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!