Детали совещания у Путина: сколько диктатор собрался мобилизовать россиян на войну в Украине

Российский президент Владимир Путин 3 января в режиме видеосвязи провел совещание с представителями руководства силового и военного блоков. Центральным вопросом на повестке дня была мобилизация для увеличения количества российских военных, которые после подготовки будут направлены на войну в Украину. Только в течение 2023 года Кремль планирует призвал в ряды оккупационной армии 2 млн человек. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет Telegram-канал Генерал СВР.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

В то же время вопрос введения военного положения главный военный преступник России обсуждает с силовиками поверхностно. На последнем совещании, Путин лишь подтвердил планы и спросил о подготовке к реализации такого решения, получив ответ, что подготовка идёт и ко второй декаде февраля всё будет готово.

В свою очередь директор ФСБ Александр Бортников доложил Путину о полной готовности закрыть границы в "любых форматах" и обратил внимание диктатора на то, что на сегодняшний день уже действует запрет покидать территорию России для более чем 8-ми миллионов граждан. Речь идет о миллионах россиян, которые проходили службу в армии и на флоте и имеющие военные специальности.

Директор ФСБ также выступил с предложением – в первую очередь отправлять на войну "должников-алиментчиков".

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