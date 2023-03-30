"Десять к одному": Минобороны о потерях врага

На некоторых участках фронта соотношение потерь украинских защитников и рашистов достигает показателя 1 к 10. Об этом сообщают "Комментарии" со ссылкой на заместителя министра обороны Анну Маляр.

Кадр з щемливого відео "Дойче Велле"

"К сожалению, потери – это неизбежное последствие войны. Без потерь не бывает, – написала в своем телеграмм-канале Анна Маляр. – Одна из главных задач воюющей стороны – уничтожение физической силы противника. Но потери врага в разы больше. Это при том, что у них преимущество по количеству личного состава и вооружения. Потери были больше у них и в 2014-2015, но сейчас этот коэффициент почти вдвое вырос в нашу пользу. У нас бывают такие дни на Востоке, когда соотношение убитыми достигает 1 к 10. Это , конечно, не каждый день, и средний коэффициент ниже, но тем не менее".

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Свое заявление Анна Маляр сделала после обнародования журналистами "Дойче Велле" видео разговора с украинским военнослужащим, который, рассказывая о потерях среди личного состава своего подразделения, расплакался. Видео было подхвачено рашистскими СМИ.

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"Заявления политиков и чиновников относительно давно развивающейся по своим законам войны не говорят ни о чем. Это – некоторые желания сторон, под которыми минимум оснований. В этом случае заявления просто подчеркивают, что позиции воюющих сторон остаются диаметрально противоположными. Следовательно, ни одна из сторон не считает себя проигравшей – и намерена воевать до победы, как она себе ее представляет", — в частности рассуждает специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков.