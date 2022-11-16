Депутат ЕС раскритиковал Владимира Путина

Бывший министр обороны Польши, а теперь депутат Европейского парламента Радослав Сикорский подверг критике президента России Владимира Путина. Политик критически высказался о российском диктаторе во время интервью на одном из польских каналов. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на RP.

Депутат Европейского парламента Радослав Сикорский. Фото: с открытых источников

15 ноября в польском пограничном поселке Пшеводув советская ракета нанесла удар в результате которого погибли два человека. Мировые лидеры говорят, что это, вероятно, была украинская ракета. Президент Польши назвал это несчастным случаем, а канцлер Германии считает, что, несмотря на украинскую ракету, в инциденте все равно виновата Россия. Несмотря на заявления политиков, Зеленский утверждает, что это не была украинская ракета.

Депутат Европейского парламента Радослав Сикорский отреагировал на слова президента Украины. Чиновник считает, что Зеленский борется за свободу Украины и война вызывает определенную психологическую мобилизацию, полагая, что враг виноват во всем.

"Президент Путин явно тиран, он вор, он агрессор, он совершает военные преступления, поэтому мы не можем удивляться, что украинцы борются с врагом в пылу войны", — говорит бывший министр обороны Польши Радослав Сикорский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что, несмотря на предыдущую версию с украинской ракетой, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий не исключает российской провокации в пограничном поселке.

Также "Комментарии" писали о четвертой статье НАТО, которую хотело активировать польское правительство из-за возможной ракетной угрозы со стороны Российской Федерации.

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