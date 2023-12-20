"Деньги у всех есть": военный эксперт назвал главу проблему отсутствия снарядов

Главный редактор Defence Express и военный эксперт Олег Катков утверждает, что у Украины недостаточно снарядов, несмотря на наличие денег у украинских союзников. По его мнению, проблема снарядов находится в мощностях их производства.

Олег Катков о нехватке снарядов в Украине. Фото из открытых источников

Военный эксперт утверждает, что "снарядный голод" в Украине существует не из-за проблем финансирования.

"Дело в том, что со снарядами проблема следующая: деньги у всех есть, снарядов нет", – сказал Катков в эфире канала "Эспрессо".

Олег Катков объясняет, что Украина в войне имеет значительно большие потребности, чем те, которые сегодня могут покрыть западные партнеры.

"Вопрос в возможностях их производства, несмотря на то, что мощности увеличивается в США, Европе, но они, конечно, не успевают по той норме расхода боеприпасов, которая есть в Украине", — говорит военный эксперт.

По мнению Каткова, артиллерия – это основная движущая единица, как в обороне, так и в атаке. Ведь артиллерия в войне в Украине пытается заменить авиацию, потому что имеет возможность наносить массовые поражения на далеком расстоянии.

Напомним, что украинский генерал Александр Тарнавский заявил, что украинские силы имеют проблему с артиллерийскими снарядами на 122 и 155 мм. В силу таких обстоятельств, по словам Тарнавского, ВСУ вынуждены уменьшить или отменить ряд военных операций в войне против России.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что военные отреагировали на обещание Владимира Зеленского о миллионе дронов в следующем году.

Также "Комментарии" писали об американцах, у которых изменилось отношение к помощи США для Украины по сравнению с предыдущими месяцами.