День рождение Рогозина удался: в Донецке ликвидировали экс-офицера спецназа РФ

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Кравцев Сергей
В донецком ресторане "Шеш-Беш" ликвидировали бывшего офицера российского спецназа "Альфа" Михаила Бридасова. Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", Бридасова ликвидировали на праздновании дня рождения скандального экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, также получившего серьезное ранение.
На дне рождения Рогозина ликвидировали экс-офицера спецназа РФ. Фото: t.me/a_shtirlitz
Ликвидацию подтвердил и сам Рогозин. Он отметил, что Бридасов был близким для него человеком и личным помощником.
Читайте также на портале "Комментарии" — экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был ранен во время празднования своего дня рождения в гостинице оккупированного Донецка. Вместе с российским функционером был ранен еще и "глава правительства "ДНР" Виталий Хоцинко.
Также издание "Комментарии" сообщало — получившего ранение в Донецке экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина оперативно доставляют в Москву, потому что медикам в донецком госпитале так и не удалось извлечь из его тела осколки снарядов.
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