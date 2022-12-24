День рождение Рогозина удался: в Донецке ликвидировали экс-офицера спецназа РФ

В донецком ресторане "Шеш-Беш" ликвидировали бывшего офицера российского спецназа "Альфа" Михаила Бридасова. Как сообщил офицер ВСУ, блогер Анатолий Штефан "Штирлиц", Бридасова ликвидировали на праздновании дня рождения скандального экс-главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, также получившего серьезное ранение.

На дне рождения Рогозина ликвидировали экс-офицера спецназа РФ. Фото: t.me/a_shtirlitz

"Бывший офицер" Альфа " Михаил Бридасов 21 декабря весело и феерично отметил днюху Рогозина в Донецком ресторане "Шеш-Беш". Слава Нации. Смерть врагам", — написал "Штирлиц", добавив фото Бридасова с пометкой "Груз 200".

Ликвидацию подтвердил и сам Рогозин. Он отметил, что Бридасов был близким для него человеком и личным помощником.

Читайте также на портале "Комментарии" — экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин был ранен во время празднования своего дня рождения в гостинице оккупированного Донецка. Вместе с российским функционером был ранен еще и "глава правительства "ДНР" Виталий Хоцинко.

Также издание "Комментарии" сообщало — получившего ранение в Донецке экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина оперативно доставляют в Москву, потому что медикам в донецком госпитале так и не удалось извлечь из его тела осколки снарядов.

Ранее "Комментарии" писали — советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает, что Россия захлебнется в бунтах, когда русская элита начнет раздражать общество. Согласны ли с таким утверждением? Что может стать стимулом для таких бунтов ? Когда есть вероятность, что пороховая бочка под названием РФ – рванет? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!