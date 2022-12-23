Срочно перевозят в Москву: в кругах предателей говорят об ухудшении состояния Рогозина

Получившего ранение в Донецке экс-главу Роскосмоса Дмитрия Рогозина оперативно доставляют в Москву, потому что медикам в донецком госпитале так и не удалось извлечь из его тела осколки снарядов. Как пишет пропагандистское информагенство "РИА Новости", врачи в Донецке и Ростове-на-Дону "не решились делать операцию" раненому Рогозину из-за ее сложности.

Дмитрий Рогозин. Фото: из открытых источников

Сообщается, Рогозина перевезут в Москву, где консилиум врачей уже будет принимать решение о необходимости оперативного вмешательства.

Вместе с тем бывший нардеп, госизменник Олег Царев у себя в соцсетях заявил, что состояние Дмитрия Рогозина по сравнению с предыдущим днем резко ухудшилось, и ему нужна более квалифицированная медицинская помощь. Снарядом задело и его супругу – у нее якобы тяжелая контузия.

"К сожалению, ранения Дмитрия Рогозина тяжелее, чем казалось вначале. Всё сложнее. У супруги Дмитрия Татьяны тяжёлая контузия", — написал Царев.

Стоит отметить, что родные Рогозина после случившегося пытались скрыть факт ранения экс-главы Роскосмоса, говорили о том, что никакого серьезного ранения нет. Так сын Рогозина Алексей заявлял, что с отцом все в порядке и он уже поправился.

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