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Иран опроверг обвинения Зеленского и перешел к угрозам Украине

В Иране намекнули, что устали терпеть обвинения Украины в поддержке России

сегодня, 08:00
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Автор:

Кравцев Сергей

МИД Исламской Республики Иран опровергает обвинения в военной поддержке России и угрожает Украине и лично президенту страны Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на Министерство иностранных дел Ирана. 

Иран опроверг обвинения Зеленского и перешел к угрозам Украине

Иран. Фото: из открытых источников

Как отмечается на сайте внешнеполитического ведомства страны, Иран осудил "неоднократные обвинения и грубые высказывания" президента Украины Владимира Зеленского в адрес Исламской Республики Иран, высказанные в Конгрессе США.

"Иран неоднократно отвечал на безосновательные обвинения в отношении беспилотников, выдвинутые украинскими официальными лицами против Исламской Республики. Иран не снабжал ни одной стороны ни одной военной техникой для использования в войне в Украине", — заявил спикер министерства Насер Канаани.

Он также отметил, что Иран всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину.

"Господину Зеленскому лучше знать, что стратегическое терпение Ирана по поводу таких безосновательных обвинений не безгранично", — добавил Канаани.

Кроме того, спикер посоветовал украинскому президенту извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, удовлетворявшихся поддержкой США.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Офисе президента назвали четыре главных вывода по итогам визита президента Украины Владимира Зеленского в США.                                             

Также издание "Комментарии" сообщало — президент Франции Макрон снова смотрит в сторону России: что заявил французский лидер о вступлении Украины в НАТО.




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Источник: https://en.mfa.ir/portal/newsview/703846
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