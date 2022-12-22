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В ОП назвали 4 главных вывода по итогам визита Зеленского в США

В ОП отмечают, США окончательно зафиксировали, что Россия должна проиграть

сегодня, 14:25
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Автор:

Кравцев Сергей

На Банковой обратили внимание на четыре главных вывода поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Среди которых – окончательное решение Вашингтона о поражении россиян в войне. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.

В ОП назвали 4 главных вывода по итогам визита Зеленского в США

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: сайт Офиса президента

"США окончательно зафиксировали базу: 1. Россия должна проиграть. 2. Компромиссов "территории в обмен на псевдо/мир" не будет. 3. Украина получит всю необходимую военную помощь. Максимально. 4. Истерика России "поговорите с нами" никого не интересует...", — написал Михаил Подоляк.

Стоит напомнить, что во время совместной пресс-конференции с Зеленским глава Белого дома Джо Байден заверил, Вашингтон поддерживает стремление украинцев к справедливому миру и пообещал сделать все возможное, чтобы поддержка Украины в борьбе с РФ продолжалась, сколько потребуется.

Читайте также на портале "Комментарии" — в администрации Джо Байдена всерьез рассматривают три разных модели того, как могла бы завершиться война в Украине путем переговоров. Две из которых не готов даже обсуждать Киев, поскольку тогда Украина потеряет часть своих законных территорий. Об этом сообщает издание "The Washington Post".

Также издание "Комментарии" сообщало — визит украинского лидера Владимира Зеленского в США, где он встретился с американским президентом Джо Байденом, а также блистательно выступил перед конгрессменами, остается топ-темой 22 декабря. И пока российские политики, чиновники и дипломаты истерят по этому поводу, издание "Комментарии" продолжает с помощью экспертов анализировать итоги этого исторического визита.




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Источник: https://twitter.com/Podolyak_M
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