В ОП назвали 4 главных вывода по итогам визита Зеленского в США

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Кравцев Сергей
На Банковой обратили внимание на четыре главных вывода поездки президента Украины Владимира Зеленского в США. Среди которых – окончательное решение Вашингтона о поражении россиян в войне. Об этом пишет портал "Комментарии", со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: сайт Офиса президента
Стоит напомнить, что во время совместной пресс-конференции с Зеленским глава Белого дома Джо Байден заверил, Вашингтон поддерживает стремление украинцев к справедливому миру и пообещал сделать все возможное, чтобы поддержка Украины в борьбе с РФ продолжалась, сколько потребуется.
Читайте также на портале "Комментарии" — в администрации Джо Байдена всерьез рассматривают три разных модели того, как могла бы завершиться война в Украине путем переговоров. Две из которых не готов даже обсуждать Киев, поскольку тогда Украина потеряет часть своих законных территорий. Об этом сообщает издание "The Washington Post".
Также издание "Комментарии" сообщало — визит украинского лидера Владимира Зеленского в США, где он встретился с американским президентом Джо Байденом, а также блистательно выступил перед конгрессменами, остается топ-темой 22 декабря. И пока российские политики, чиновники и дипломаты истерят по этому поводу, издание "Комментарии" продолжает с помощью экспертов анализировать итоги этого исторического визита.
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