Не только Рогозин: кто еще из марионеток Кремля ранен в Донецке

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко получил ранения в Донецке якобы после обстрела со стороны Украины. Сегодня 22 декабря Рогозин сообщил детали обстрела и своего ранения.
Дмитрий Рогозин. Фото: GETTY IMAGES
По его словам, ранения получили также сопровождавшие Рогозина лица. Он также заявил, что "удар носил явно целенаправленный характер".
Сам Рогозин в комментарии главному пропагандистскому телеканалу "RT" подтвердил, что ранен в спину.
При этом ряд телеграмм-каналов сообщает, что на самом деле Рогозина ранили в ресторане "Шеш-беш" в Донецке, где он отмечал день рождения. Там же ранение получил так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко, а его охранник и еще один человек убиты.
Читайте также на портале "Комментарии" — зачем понадобилась встреча Байдена и Зеленского именно сейчас – какие итоги.
Также издание "Комментарии" сообщало — удастся ли России серьезно нарастить численность своей армии: прогноз Института изучения войны.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обсуждения
Новости