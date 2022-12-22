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Не только Рогозин: кто еще из марионеток Кремля ранен в Донецке

Дмитрий Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко ранены в Донецке

сегодня, 11:24
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Автор:

Кравцев Сергей

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко получил ранения в Донецке якобы после обстрела со стороны Украины. Сегодня 22 декабря Рогозин сообщил детали обстрела и своего ранения.

Не только Рогозин: кто еще из марионеток Кремля ранен в Донецке

Дмитрий Рогозин. Фото: GETTY IMAGES

"На окраине Донецка обстрелу подверглась гостиница, в которой проживала группа военных советников во главе с Дмитрием Рогозиным. Дмитрий Олегович получил ранение в спину. Он госпитализирован. Угрозы жизни нет", – написал помощник Рогозина в Телеграмм.

По его словам, ранения получили также сопровождавшие Рогозина лица. Он также заявил, что "удар носил явно целенаправленный характер".

Сам Рогозин в комментарии главному пропагандистскому телеканалу "RT" подтвердил, что ранен в спину.                                                                     

"Ранен в спину. Жить буду. Осколок [прошёл] в сантиметре от позвоночника", – пожаловался Рогозин.

При этом ряд телеграмм-каналов сообщает, что на самом деле Рогозина ранили в ресторане "Шеш-беш" в Донецке, где он отмечал день рождения. Там же ранение получил так называемый "глава правительства ДНР" Виталий Хоценко, а его охранник и еще один человек убиты.

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Источник: https://t.me/tass_agency/173432
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