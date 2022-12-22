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Удастся ли России серьезно нарастить численность своей армии: прогноз ISW

В ISW не верят, что России удастся увеличить численность своего войска в сжатые сроки

сегодня, 09:10
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Автор:

Кравцев Сергей

В России публично объявили о намерениях увеличить численность собственной армии. Однако планам российского руководства вряд ли суждено сбиться. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).

Удастся ли России серьезно нарастить численность своей армии: прогноз ISW

Российские военные. Фото: Getty Images

Эксперты считают, что Кремль снова обвинил Североатлантический альянс в "военной угрозе" РФ.

"В частности министр обороны Сергей Шойгу говорил, что экспансия НАТО у российских границ, включая стремление Финляндии и Швеции к членству, требует "должного" ответа России для создания группы войск на северо-западе", — говорится в отчете.

В ISW указывают, что после он предложил увеличить численность армии. Глава Минобороны проинформировал о наращивании количества ВС РФ до 1,5 миллиона солдат, в том числе 695 тысяч контрактников.

"Однако, очень маловероятно, что Кремль сформирует такие большие обычные силы в сроки, имеющие отношение к войне России в Украине. Ведь Москва не смогла полностью укомплектовать бригады и полки перед полномасштабным вторжением и не полностью построила новую дивизию, о формировании которой заявляли еще в 2020 году", — убеждены специалисты.

В Институте подчеркнули, что российская экономика находится в рецессии, а ее ресурсы значительно сократились после полномасштабного вторжения. Учебный потенциал РФ также уменьшился с 24 февраля, частично из-за того, что было развернуто учебные элементы для участия в боевых действиях в Украине.

"Предложения Шойгу могут стать лишь выступлением для успокоения сообщества милблогеров, обвинивших Кремль в несерьезном ведении войны. Он также устанавливает информационные условия для проведения будущих мобилизационных волн под рубрикой укомплектования этих формирований или существенного наращивания военной силы России в долгосрочной перспективе", — добавили аналитики.

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Источник: https://www-understandingwar-org.translate.goog/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-december-21?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=sc
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