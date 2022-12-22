Удастся ли России серьезно нарастить численность своей армии: прогноз ISW

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Кравцев Сергей
В России публично объявили о намерениях увеличить численность собственной армии. Однако планам российского руководства вряд ли суждено сбиться. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на отчет Института изучения войны (ISW).
Российские военные. Фото: Getty Images
Эксперты считают, что Кремль снова обвинил Североатлантический альянс в "военной угрозе" РФ.
В ISW указывают, что после он предложил увеличить численность армии. Глава Минобороны проинформировал о наращивании количества ВС РФ до 1,5 миллиона солдат, в том числе 695 тысяч контрактников.
В Институте подчеркнули, что российская экономика находится в рецессии, а ее ресурсы значительно сократились после полномасштабного вторжения. Учебный потенциал РФ также уменьшился с 24 февраля, частично из-за того, что было развернуто учебные элементы для участия в боевых действиях в Украине.
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