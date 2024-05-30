Премьер-министр Бельгии Александер де Кроо во время объявления о предстоящей передаче Украине истребителей F-16 заявил, что они могут быть использованы только на украинской территории, без ударов по России. Однако другая страна, которая также должна поставить западные боевые самолеты Украины – Дания, имеет другое решение.



Глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен. Фото из открытых источников

Как сообщает издание "Европейская правда", министр иностранных дел Дании Ларс Люкке Расмуссен во время разговора с журналистами в Брюсселе заявил о разрешении для Украины бить по военным объектам на территории России.

"Краткий ответ – да", – сказал Расмуссен.

Ларс Люкке Расмуссен подчеркнул, что Дания давно заняла позицию о том, что Украина для самообороны от России может атаковать территорию РФ.

"Это не новая позиция, она часть передачи. Когда мы обсуждали это с нашим комитетом по иностранным делам в датском парламенте, мы с самого начала четко дали понять, что это часть самообороны, чтобы было возможно также атаковать военные объекты на территории агрессора", — добавил датский министр.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о странах, запрещающих Украине использовать западное оружие для ударов по территории России. Несмотря на разнообразные двусмысленные заявления, США, Германия, Италия и Бельгия окончательно не дали разрешение Украине.

Также "Комментарии" писали, что в Кремле отреагировали на решение некоторых союзников Украины отменить запрет для атак по территории России. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия примет меры, а также будет продолжать вести войну в Украине. Кроме того, в Москве назвали заявления лидеров Запада "безответственными".