Данилов заявил о мести оккупантам за убитых в войне украинцев

Лучшей гарантией безопасности для Украины и мира является только системное, последовательное и методическое уничтожение "путинского фашистского образования". Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Дайте Украине оружие, и мы похороним этот кусок...", — написал Алексей Данилов.

В продолжение он отметил, что наше государство будет неустанно бороться с российским агрессором, несмотря на количество летящих ее небом ракет.

"Нет силы, которая могла бы нас остановить, пока не будут отомщены все 513 убитых украинских детей, павшие защитницы и защитники, каждая невинная замученная украинская душа. Все вернем сторицей!", — подчеркнул секретарь СНБО.

Алексей Данилов также поблагодарил всех украинских защитников, спасателей и энергетиков, которые сегодня стали на сопротивление российским террористическим атакам.

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