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Данилов заявил о мести оккупантам за убитых в войне украинцев

Секретарь СНБО вновь призвал союзников предоставить Киеву все необходимое оружие для уничтожения путинской России

сегодня, 13:37
Автор:
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Кравцев Сергей
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Лучшей гарантией безопасности для Украины и мира является только системное, последовательное и методическое уничтожение "путинского фашистского образования". Как передает портал "Комментарии", такое заявление у себя в Facebook сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов заявил о мести оккупантам за убитых в войне украинцев

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Дайте Украине оружие, и мы похороним этот кусок...", — написал Алексей Данилов.

В продолжение он отметил, что наше государство будет неустанно бороться с российским агрессором, несмотря на количество летящих ее небом ракет.

"Нет силы, которая могла бы нас остановить, пока не будут отомщены все 513 убитых украинских детей, павшие защитницы и защитники, каждая невинная замученная украинская душа. Все вернем сторицей!", — подчеркнул секретарь СНБО.

Алексей Данилов также поблагодарил всех украинских защитников, спасателей и энергетиков, которые сегодня стали на сопротивление российским террористическим атакам.

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Также издание "Комментарии" сообщало – Украина вступила в новый – 2024-й – год под массированные вражеские атаки. Причем, как на земле, так и с воздуха. В новогоднюю ночь Воздушные силы ВСУ уничтожили 87 из 90 "Шахедов". В ночь на 2 января – 35 вражеских дронов из 35. Утром второго дня нового года Украина встретила под грохот взрывов – нас накрыла очередная массированная ракетная атака. Продолжает обсуждаться новый законопроект о мобилизации, которым вскоре вплотную займется Верховная Рада. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" своим видением дальнейшего развития ситуации в российско-украинской войне. По крайней мере, на ближайшую перспективу.




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Источник: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=1818909875189921&id=100012127781936&mibextid=WC7FNe
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