Данилов заявил, что Россия будет запускать план Б по Украине: в чем он состоит

Спустя полтора года полномасштабной войны России против Украины одержать победу военным путем против Украины у Москвы практически не осталось шансов. Поэтому Кремль будет активно запускать план Б, который расшифровывается, как попытка создать внутреннюю дестабилизацию в стране. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Хочу заметить, что Российская Федерация одержать победу над нами военным путем не может. Поэтому у нее есть план В", – заявил Алексей Данилов.

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По его словам, ставка путинского режима, что внутри Украины начнутся дестабилизационные процессы, которые и не позволят продолжать войну.

При этом секретарь СНБО отметил, что руководству Украины хорошо известны планы оккупантов, поэтому власти сделают все возможное, чтобы не допустить реализации замыслов страны-агрессора.

Как отметил Алексей Данилов, в последнее время правоохранители обнаруживают все больше и больше медиа-коллаборантов, приехавших из Луганска в свое время.

"Там (в Луганске – ред.) с колорадскими лентами бегали, а сейчас сидят в ютубах. К сожалению, не на территории нашей страны. Но тем не менее выдают себя за украинцев и начинают рассказывать, что они там что-то анализируют", — прокомментировал секретарь СНБО.

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Также издание "Комментарии" сообщало – не отказалась ли Украина от варианта военным путем освобождать Крым: ответ Данилова.



