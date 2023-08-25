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Данилов заявил, что Россия будет запускать план Б по Украине: в чем он состоит

Украинская власть будет бдительной, чтобы не допустить тех событий, на которые рассчитывает оккупант

сегодня, 13:25
Автор:
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Кравцев Сергей
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Спустя полтора года полномасштабной войны России против Украины одержать победу военным путем против Украины у Москвы практически не осталось шансов. Поэтому Кремль будет активно запускать план Б, который расшифровывается, как попытка создать внутреннюю дестабилизацию в стране. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов заявил, что Россия будет запускать план Б по Украине: в чем он состоит

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Хочу заметить, что Российская Федерация одержать победу над нами военным путем не может. Поэтому у нее есть план В", – заявил Алексей Данилов.


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По его словам, ставка путинского режима, что внутри Украины начнутся дестабилизационные процессы, которые и не позволят продолжать войну. 

При этом секретарь СНБО отметил, что руководству Украины хорошо известны планы оккупантов, поэтому власти сделают все возможное, чтобы не допустить реализации замыслов страны-агрессора. 

Как отметил Алексей Данилов, в последнее время правоохранители обнаруживают все больше и больше медиа-коллаборантов, приехавших из Луганска в свое время.

"Там (в Луганске – ред.) с колорадскими лентами бегали, а сейчас сидят в ютубах. К сожалению, не на территории нашей страны. Но тем не менее выдают себя за украинцев и начинают рассказывать, что они там что-то анализируют", — прокомментировал секретарь СНБО.

Читайте также на портале "Комментарии" — сколько россиян Путин еще хочет бросить на войну в Украине: ответ Кирилла Буданова.

Также издание "Комментарии" сообщало – не отказалась ли Украина от варианта военным путем освобождать Крым: ответ Данилова.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/danilov-rnbo-hur-spetsoperatsiya-krym-drony-moskva-litaky/32563657.html
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