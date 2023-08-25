Данилов заявил, что Россия будет запускать план Б по Украине: в чем он состоит

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Кравцев Сергей
Спустя полтора года полномасштабной войны России против Украины одержать победу военным путем против Украины у Москвы практически не осталось шансов. Поэтому Кремль будет активно запускать план Б, который расшифровывается, как попытка создать внутреннюю дестабилизацию в стране. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
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По его словам, ставка путинского режима, что внутри Украины начнутся дестабилизационные процессы, которые и не позволят продолжать войну.
При этом секретарь СНБО отметил, что руководству Украины хорошо известны планы оккупантов, поэтому власти сделают все возможное, чтобы не допустить реализации замыслов страны-агрессора.
Как отметил Алексей Данилов, в последнее время правоохранители обнаруживают все больше и больше медиа-коллаборантов, приехавших из Луганска в свое время.
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Также издание "Комментарии" сообщало – не отказалась ли Украина от варианта военным путем освобождать Крым: ответ Данилова.
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