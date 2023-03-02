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Данилов сделал важное заявление по деоккупации Крыма

Нужно изменить приоритеты в процессе деоккупации Крыма, считает секретарь Совета нацбезопасности и обороны

сегодня, 14:52
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Автор:

Кравцев Сергей

Украинской власти необходимо изменить стратегию освобождения Крыма, захваченного Россией. В частности, необходимо изменить приоритеты в процессе деоккупации полуострова. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Twitter написал секретарь СНБО Алексей Данилов.  

Данилов сделал важное заявление по деоккупации Крыма

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Стратегия деоккупации Крыма – время новой редакции. Очередность средств деоккупации – политико-дипломатических, военных, экономических и т.п. — требует изменения приоритетов", — отметил секретарь СНБО.


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Стоит отметить, представители центральной украинской власти неоднократно заявляли, что Киев будет продолжать борьбе за все свои территории, включая Крым, который российская армия захватила в 2014-м году. В Киеве считают неуместными компромиссы относительно отказа Украины от своей земли, лишь бы прекратилась война.

Киев решил бороться за все свои земли, которые захватили россияне. Западные СМИ в январе сообщали, что американская сторона может предоставить Украине вооружение, необходимое для освобождения Крыма.

Полковник запаса Вооруженных сил Украины Роман Свитан говорил, что деоккупация полуострова возможна с помощью американских дальнобойных ракет ATACMS.

Позже бывший командующий армией США в Европе, генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес говорил, что на первом этапе освобождения полуострова защитники Украины должны были бы нанести дальнобойные удары по военной инфраструктуре российского Черноморского флота, а на втором — поразить другие важные для противников цели, чтобы сделать Крым непригодным для войск РФ.

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Также издание "Комментарии" сообщало – в Крыму прогремела серия взрывов.




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Источник: https://twitter.com/OleksiyDanilov?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1631199441867644930%7Ctwgr%5E92646c65b4992d0b5420b3813b84b23990dde137%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.pravda.com.ua%2Fnews%2F2023%2F03%2F2%2F7391665%2F
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