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Минобороны России заявило об атаке на Крым: подробности

Минобороны России заявило, что Крым якобы атаковали 10 украинских беспилотников

сегодня, 16:02
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Автор:

Кравцев Сергей

Оборонное ведомство страны-агрессора заявило, что 1 марта Крым якобы атаковали 10 украинских беспилотников и что всех их якобы удалось сбить. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сводке Минобороны РФ в Телеграмм.

Минобороны России заявило об атаке на Крым: подробности

Крым. Фото: из открытых источников

"Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. 6 украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО, еще четыре – выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы", – заявил представитель российского МО Игоря Конашенков.


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Он также уверяет, что якобы жертв и разрушений в результате атаки нет.

Отметим, сегодня рад пабликов и телеграмм-каналов сообщал, что на западе временно оккупированного Крыма в ночь на 1 марта прогремели взрывы. Их слышали в Евпатории и селе Черноморское.

Читайте также на портале "Комментарии" — в конце зимы российский диктатор Владимир Путин подписал указ о временном прекращении участия России в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) с США, а также новый закон, запрещающий использовать в РФ большинство иностранных слов. Тем временем итальянская разведка считает, что Путин провалил основные стратегические задачи в войне в Украине, но пытается восстановить потенциал потрепанной армии и продолжить давление на страны НАТО. О чем говорят последние решения Кремля? Можно ли считать, что по нему уже пошли трещины – и этот год может стать для путинского режима последним? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://t.me/mod_russia/24499
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