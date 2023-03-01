Минобороны России заявило об атаке на Крым: подробности

Оборонное ведомство страны-агрессора заявило, что 1 марта Крым якобы атаковали 10 украинских беспилотников и что всех их якобы удалось сбить. Как передает издание "Комментарии", об этом говорится в сводке Минобороны РФ в Телеграмм.

Крым. Фото: из открытых источников

"Предотвращена попытка проведения киевским режимом массированной атаки беспилотников на объекты Крымского полуострова. 6 украинских ударных беспилотных средств было сбито средствами ПВО, еще четыре – выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы", – заявил представитель российского МО Игоря Конашенков.

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Он также уверяет, что якобы жертв и разрушений в результате атаки нет.

Отметим, сегодня рад пабликов и телеграмм-каналов сообщал, что на западе временно оккупированного Крыма в ночь на 1 марта прогремели взрывы. Их слышали в Евпатории и селе Черноморское.

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