Данилов рассказал, почему снова начали раскачивать тему переговоров с РФ

Сейчас многие страны начали нагнетать ситуацию, чтобы посадить Украину за стол переговоров с агрессором на условиях России. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил секретарь СНБО Алексей Данилов с.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Сейчас просто идет такое нагнетание ситуации для того, чтобы как можно скорее посадить нас за стол переговоров на условиях России. Сейчас запущена очень большая кампания по этому поводу. Звучит много предложения из разных стран по этому поводу. Но имейте в виду, я более чем уверен, что если мы будем о чем-то разговаривать, и президент примет такое решение, то это будет только на условиях нашей страны", – заявил Алексей Данилов.

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Отметим, тема возможного возобновления мирных переговоров Украины и России действительно в последнее время снова все чаще в центре внимания. В ответ на заявление генсек ООН Антониу Гутерриша о том, что "мир в Украине сейчас невозможен" (мол, ни Киев, ни Москва) не готовы сесть за стол переговоров, советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк возмутился. По его словам, переговоры возможны, но только при определенных обстоятельствах. А именно, если стране-агрессору напомнят, наконец, соответствующие статьи устава ООН и "вежливо" попросят покинуть чужую территорию, если перестанут считать РФ частью ООН и Совбеза ООН. О чём говорят то и дело всплывающие от бывших и действующих политиков и чиновников разных частей мира (Азии, Европы, Латинской Америки) "миротворческие" предложения? К чему они могут привести? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

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