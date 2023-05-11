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Началось ли в Бахмуте обещанное контрнаступление ВСУ – что ждет вагнеровцев через пару недель

"Вагнеровцы" могут исчезнуть в Бахмуте из-за огромных потерь

сегодня, 09:55
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Автор:

Кравцев Сергей

Еще полгода назад никто даже представить не мог, что город-крепость Бахмут буде продолжать оставаться с украинским флагом. Но на календаре уже 11 мая 2023 года, а бои за город продолжаются. ВСУ продолжают не только держать оборону, но и отбрасывать оккупантов. Можно ли сказать, что именно с Бахмута уже начинает происходить анонсированное ранее контрнаступление ВСУ? Почему именно в Бахмуте может закончиться бесславная история ЧВК "Вагнер"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Началось ли в Бахмуте обещанное контрнаступление ВСУ – что ждет вагнеровцев через пару недель

Бахмут. Фото: из открытых источников

За день-два ВСУ отвоевали большую, серьезную часть Бахмута

Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире телеканала "FREEДОМ" высказал мнение, что продвижение украинских военных под Бахмутом Донецкой области еще не является контрнаступлением, но это неплохой прорыв. В то же время оккупанты достижением считают даже захват 60 метров улицы в городе-крепости.


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"Они снова начали второй круг, потому что у них, как и в прошлом году, был дедлайн на 9 мая. Чтобы определить даты для других населенных пунктов, нужно просто ознакомиться с прошлогодней информацией. Хотя масштаб операции в этом году был меньше, чем в прошлом, российским военным удалось захватить 60 метров улицы в городе Бахмут, что является значительным достижением для них", – отметил Иван Ступак. 

По его мнению, продвижение украинских защитников в Бахмуте имеет неплохую перспективу. 

Эксперт отметил, то, что увидели многие на видео, которое уже появилось в сети, это небольшой прорыв наших военных, но это еще не контрнаступление, но замысел очень интересный. 

"На ширине 3 километра пройти в глубину 2,5 километра – это очень неплохой прорыв. При том условии, что Россия восемь месяцев "берет" город. А здесь буквально за несколько дней, за день-два ВСУ отвоевали большую, серьезную часть города", – отметил эксперт.

Пригожин прекрасно понимает, что еще несколько недель и от "вагнеровцев" ничего не останется

Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в эфире "24 канала" высказал мнение, что, если главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин и дальше будет терять по 500 человек в сутки, то, вполне вероятно, что до конца мая от его ЧВК ничего не останется.

"Они (Ред. — "вагнеровцы") зажаты сейчас между украинскими войсками и российскими войсками. Там 4 тысячи "пригоженцев" и 40 тысяч линейных российских частей. Если генералам что-то не понравится, если они обозначат ОПГ Пригожина, как дезертиров, – они их просто расстреляют во время отхода", – высказался эксперт.

По словам Свитана, если "вагнеровцы" вздумают прорываться с боем через российские части, это может закончиться для ЧВК фатально.

Эксперт назвал Пригожина обычной "говорящей головой", которая не имеет никакого отношения к военным действиям.

"У него есть медиахолдинг и медиаимперия, поэтому начинает вымаливать выход ОПГ из Бахмута. Он прекрасно понимает, что еще несколько недель и от них ничего не останется. С потерями по 500 человек в сутки или даже по 100 – их не останется уже до конца месяца" – констатировал полковник запаса.

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