Началось ли в Бахмуте обещанное контрнаступление ВСУ – что ждет вагнеровцев через пару недель

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Кравцев Сергей
Еще полгода назад никто даже представить не мог, что город-крепость Бахмут буде продолжать оставаться с украинским флагом. Но на календаре уже 11 мая 2023 года, а бои за город продолжаются. ВСУ продолжают не только держать оборону, но и отбрасывать оккупантов. Можно ли сказать, что именно с Бахмута уже начинает происходить анонсированное ранее контрнаступление ВСУ? Почему именно в Бахмуте может закончиться бесславная история ЧВК "Вагнер"? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Бахмут. Фото: из открытых источников
Военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак в эфире телеканала "FREEДОМ" высказал мнение, что продвижение украинских военных под Бахмутом Донецкой области еще не является контрнаступлением, но это неплохой прорыв. В то же время оккупанты достижением считают даже захват 60 метров улицы в городе-крепости.
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По его мнению, продвижение украинских защитников в Бахмуте имеет неплохую перспективу.
Эксперт отметил, то, что увидели многие на видео, которое уже появилось в сети, это небольшой прорыв наших военных, но это еще не контрнаступление, но замысел очень интересный.
Военный эксперт, полковник запаса Роман Свитан в эфире "24 канала" высказал мнение, что, если главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин и дальше будет терять по 500 человек в сутки, то, вполне вероятно, что до конца мая от его ЧВК ничего не останется.
По словам Свитана, если "вагнеровцы" вздумают прорываться с боем через российские части, это может закончиться для ЧВК фатально.
Эксперт назвал Пригожина обычной "говорящей головой", которая не имеет никакого отношения к военным действиям.
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