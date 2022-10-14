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Данилов рассказал, какую цель перед собой ставит враг этой зимой

Секретарь СНБО считает, что ближайшая зима будет одной из самых сложных для Украины

сегодня, 08:30
Автор:

Кравцев Сергей
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Даже после таких массированных обстрелов украинских городов, как было 10-11 октября, Россия не остановится и продолжит совершать подобные атаки, пытаясь полностью разрушить критическую инфраструктуру Украины. Самый большой массив таких атак может выпасть зимой. Украинцам нужно быть готовым к этому непростому периоду, который нужно просто перетерпеть и пережить. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на заявление секретаря СНБО Алексея Данилова в интервью "Радио НВ".

Данилов рассказал, какую цель перед собой ставит враг этой зимой

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Алексей Данилов отметил, что впереди украинцев ждет очень непростая зима. Если не сказать, что она будет одной из самых сложных в истории. Враг будет пытаться сравнять с землей всю критическую инфраструктуру. Россия хочет разрушить не только электросети, но и газопроводы.                                                                                                                                                                                                                                         

При этом секретарь СНБО допустил, что Россия может использовать уже проверенный для себя метод, когда будет обстреливать своих же граждан, совершать теракты, а потом будет в этом обвинять украинцев и, якобы мстить им за это, разрушая гражданскую инфраструктуру. 

Отметим, похожее мнение в интервью немецкой телекомпании ZDF озвучил президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что Россия может нанести удар по украинской газотранспортной системе

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=KgqqyhAKVyw
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