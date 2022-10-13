Зеленский назвал цели следующих ударов России: в Кремле сразу отреагировали

Российский войска могут нанести удар по украинской газотранспортной системе и поставить Европу перед фактом – либо европейцы запускают "Северный поток-2", либо перед началом холодов оказываются без российского газа. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в интервью немецкой телекомпании ZDF озвучил президент Украины Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Президент допустил, что россияне могут ударить по украинской ГТС, но при этом будут действовать, как и раньше. Они также ударят по своей инфраструктуре, после чего, якобы как возмездие, обстреляют украинский трубопроводы. Россияне могут устроить теракт где угодно, ведь им все равно, что взрывать. Обвинят, конечно же, украинцев.

"Он (Ред – Путин) скажет Европе, что нет возможности (поставлять газ), нам нужно запустить "Северный поток-2", иначе Европа останется без газа из-за Украины", – отметил Зеленский.

По его мнению, здесь многое зависит от позиции объединённой Европы, которая должна дать четкий ответ России, что "Северный поток-2" не будет запущен и санкции не будут ослаблены.

Довольно оперативно на такое заявление Владимира Зеленского, которое уже распространили телеграмм-каналы, отреагировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, комментируя сказанное президентом Украины, что Россия не имеет привычек "стрелять себе в ногу".

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