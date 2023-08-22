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Данилов рассказал, какими будут последствия, если Россия применит ядерное оружие

Секретарь СНБО считает, если РФ применит ядерное оружие, швыряние им другими странами станет вопросом времени

сегодня, 14:05
Автор:
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Кравцев Сергей
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Если страна-агрессор применит ядерное оружие, его использование другими странами станет вопросом короткого промежутка времени. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем выступлении в преддверии саммита Международной Крымской платформы заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов рассказал, какими будут последствия, если Россия применит ядерное оружие

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Он (Ред. – Путин) может пугать чем угодно. Но если не дай бог будет использование ядерного оружия, тогда ответ мира должен быть мгновенным и соответствующим. И если кто-то будет делать вид, что этого не произошло, тогда вопрос — когда начнется швыряние ядерным оружием другими странами, у которых оно есть. Это вопрос только короткого промежутка времени", — заявил Данилов.


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При этом Данилов высказал убеждение, что Путин не получит одобрение со стороны Пекина на применение ядерного оружия. Секретарь СНБО уверен, что у российского президента уже есть предупреждение по этому поводу.

Алексей Данилов также добавил, что ответственные страны понимают, что в случае применения ядерного оружия речь пойдет уже не просто о пределе отношений Украины и России.

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Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли контрнаступление стоит на месте: Алексей Данилов сделал неожиданное заявление.




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