Данилов рассказал, какими будут последствия, если Россия применит ядерное оружие

Если страна-агрессор применит ядерное оружие, его использование другими странами станет вопросом короткого промежутка времени. Как передает портал "Комментарии", об этом в своем выступлении в преддверии саммита Международной Крымской платформы заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Он (Ред. – Путин) может пугать чем угодно. Но если не дай бог будет использование ядерного оружия, тогда ответ мира должен быть мгновенным и соответствующим. И если кто-то будет делать вид, что этого не произошло, тогда вопрос — когда начнется швыряние ядерным оружием другими странами, у которых оно есть. Это вопрос только короткого промежутка времени", — заявил Данилов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!

При этом Данилов высказал убеждение, что Путин не получит одобрение со стороны Пекина на применение ядерного оружия. Секретарь СНБО уверен, что у российского президента уже есть предупреждение по этому поводу.

Алексей Данилов также добавил, что ответственные страны понимают, что в случае применения ядерного оружия речь пойдет уже не просто о пределе отношений Украины и России.

Читайте также на портале "Комментарии" — несмотря на то, что Китай в публичном пространстве пытается подавать себя, как страну, которая заняла нейтральную позицию по войне в Украине, на самом деле он всячески подыгрывает России. Почему это так и в чем это проявляется? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросе, собрав мнения экспертов.

Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли контрнаступление стоит на месте: Алексей Данилов сделал неожиданное заявление.



