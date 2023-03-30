Как Китай подыграет России с ядерным шантажом – каким образом китайское оружие попадет в РФ

Несмотря на то, что Китай в публичном пространстве пытается подавать себя, как страну, которая заняла нейтральную позицию по войне в Украине, на самом деле он всячески подыгрывает России. Почему это так и в чем это проявляется? Издание "Комментарии" разбиралось в вопросе, собрав мнения экспертов.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

Россия хочет заставить европейцев прекратить нам помогать

Китай формально против ядерного оружия, но официальный Пекин не смутило заявление Путина о готовности разместить ядерное оружие в Беларуси. КНР по этому вопросу пока что сохраняет тишину и совсем не случайно. Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил замдиректора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь.

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Эксперт допускает, что вопрос размещения российского ядерного оружия в Беларуси обсуждался на встрече Си Цзиньпина и Путина в Москве. Китай может пойти вопреки своим интересам, чтобы ослабить Запад.

"Китай постоянно говорит, что поставки оружия Украине – раздувание конфликта. Он связывает это с тайваньским вопросом", – отметил военный эксперт.

По его мнению, когда вопрос размещения ядерного оружия в Беларуси будет обсуждаться на Совбезе ООН, Пекин может взять слово и заявить, что Запад поставками нового оружия Украине лишь усиливает эскалацию, Китай же выступает за прекращение огня и начало переговоров. Далее Западу будет предложено прекратить поставки вооружения Украине и тогда могут не только возобновиться мирные переговоры, но и Россия откажется от идеи разместить ядерное оружие в Беларуси.

"Я считаю, это такая синхронизированная операция между Россией и Китаем, когда они пытаются ослабить Запад, заставить отказаться от помощи Украине и таким образом проиграть эту ситуацию. То есть, заставить Украину подписать договор с Россией, пойти на уступки", – высказался Михаил Самусь.

Самым плохим, но самым реалистичным сценарием из всех плохих является тот, где Китай может начать производство боеприпасов для РФ, маскируя их происхождение

Еще одной угрозой есть готовность Китая начать поставки оружия России, но Пекин будет действовать продуманно. Он, скорее всего, не станет напрямую поставлять оружие. КНР будет искать обходные пути во избежание санкций. Такое мнение в эфире "Эспрессо" высказал главный редактор издания Defense Express Олег Катков.

"Я думаю, что любая продажа любого вооружения в РФ для любой страны, не являющейся изгнанником, будет огромным риском. Единственная страна, которая пока сохраняет достаточно высокую долю в оборонных контрактах и проектах, общих с Россией это — Индия. Она пытается дистанцироваться — завершить запущенные проекты, где вложены деньги. Информации о новых договоренностях нет. В то же время Россия не может выполнить собственные контракты", — считает эксперт.

Он подчеркнул, что Китай в случае решения помочь РФ, скорее всего, не будет поставлять оружие официально. Страной посредником может стать КНДР. Все будет подаваться публично так, что именно КНДР передает оружие и боеприпасы России.

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