Действительно ли контрнаступление стоит на месте: Данилов сделал неожиданное заявление

Сложно понять тех, кто считает, что контрнаступление ВСУ в тупике и никак не продвигается. Подтверждением того, что контрнаступление украинской армии продвигается есть ежедневное уничтожение российских захватчиков. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Ilsussidiario" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

ВСУ. Фото из открытых источников

Секретарь СНБО заявил, что мнение о том, что украинское контрнаступление стоит на месте, — это поверхностный взгляд.

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"Трудно назвать стабильностью ежедневное уничтожение одной или нескольких рот россиян и их тылов, ликвидация узлов связи, арсеналов и командных пунктов", — отметил Алексей Данилов.

Отметим, в этом же интервью Алексей Данилов рассказал, начал ли Запад уже принуждать Украину к переговорам с Россией, понимая, что шансов переломить ситуацию на поле боя нет никаких.

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