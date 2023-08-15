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Действительно ли контрнаступление стоит на месте: Данилов сделал неожиданное заявление

Алексей Данилов заявил, что мнение, будто контрнаступление ВСУ стоит на месте - поверхностный взгляд

сегодня, 17:30
Автор:
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Кравцев Сергей
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Сложно понять тех, кто считает, что контрнаступление ВСУ в тупике и никак не продвигается. Подтверждением того, что контрнаступление украинской армии продвигается есть ежедневное уничтожение российских захватчиков. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Ilsussidiario" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Действительно ли контрнаступление стоит на месте: Данилов сделал неожиданное заявление

ВСУ. Фото из открытых источников

Секретарь СНБО заявил, что мнение о том, что украинское контрнаступление стоит на месте, — это поверхностный взгляд.


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"Трудно назвать стабильностью ежедневное уничтожение одной или нескольких рот россиян и их тылов, ликвидация узлов связи, арсеналов и командных пунктов", — отметил Алексей Данилов.

Отметим, в этом же интервью Алексей Данилов рассказал, начал ли Запад уже принуждать Украину к переговорам с Россией, понимая, что шансов переломить ситуацию на поле боя нет никаких.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина продолжает медленно, но верно выгрызать у российской оккупационной армии свои территории. А противник продолжает террористические удары ракетами и дронами по мирным городам. Между тем, Германия не спешит передавать нам ракеты Taurus, а одна из главных стран-союзниц Украины – Польша – якобы чувствует усталость от войны. Войны, которая, по данным ряда аналитиков, может продлиться и в следующем году. На фоне этого уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец предупреждает Запад об опасности расширения российской агрессии. Что и почему происходит сейчас на военном, политико-дипломатическом и информационном фронте? Как ситуация может развиваться дальше? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.ilsussidiario.net/news/danilov-nessun-negoziato-con-la-russia-il-papa-non-stringa-la-mano-allassassino-di-bambini/2577794/
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