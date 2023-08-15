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Начал ли Запад уже принуждать Украину к переговорам с РФ: ответ Данилова

Секретарь СНБО отметил, что только украинские власти будут решать, вести ли переговоры с РФ

сегодня, 16:57
Автор:
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Кравцев Сергей
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Между Украиной и международными партнерами есть полное взаимопонимание и доверие. Со стороны Запада нет никаких намеков о том, что нужно соглашаться с условиями Кремля и идти на переговоры. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью итальянской газете "la Repubblica" сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Начал ли Запад уже принуждать Украину к переговорам с РФ: ответ Данилова

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Сообщения об этом якобы давлении не подтверждены ничем. Они существуют только в интернете. Возможно, это работа российской армии троллей, но партнеры не ставили каких-то требований вести переговоры", — заявил Алексей Данилов.


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Секретарь СНБО добавил, что Украина будет решать этот вопрос самостоятельно, но ясно, что никто за стол переговоров не сядет с президентом страны-агрессора Путиным, никаких переговоров с ним не может быть. 

"Россия должна быть разрушена, как современный Карфаген. Нельзя оставлять врага позади себя", — высказался Алексей Данилов.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предупредил, что Украину ждет тяжелая осень, так может увеличиться число государств, которые будут открыто призывать Киев начать переговоры с Москвой. Та же Турция, по некоторым данным, на переговорах 5-6 августа в Джидде (Саудовская Аравия) касательно установления мира в Украине якобы предлагала подключить к ним Россию, поясняя, что иначе в переговорном процессе, никаких результатов не будет. В свою очередь, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак уверяет, что уже 58 (еще недавно было 43) стран поддерживают именно украинскую формулу мира – и работа в данном направлении продолжается. Каковы переговорные перспективы обозримого будущего? Какие факторы могут резко изменить ситуацию? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.repubblica.it/esteri/2023/08/15/news/oleksiy_danilov_ucraina_intervista-411129959/
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