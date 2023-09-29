Данилов рассказал, где находятся его сыновья, пока идет война

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Кравцев Сергей
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что его сыновья служат в рядах ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление секретарь СНБО сделал в интервью Наталии Мосейчук.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
Данилов прокомментировал слухи о том, что его взрослые сыновья уехали из страны еще в первые дни полномасштабной войны.
По его словам, во время семейных встреч сыновья шутят, что приехали домой "из Парижа, Лондона, Майями".
Отметим, в этом же интервью Алексей Данилов заявил, что каждый украинец должен иметь дома оружие, чтобы защищаться. Ведь такого соседа-агрессора как Россия нельзя никуда "отодвинуть" от границ нашей страны.
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