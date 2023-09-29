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Данилов рассказал, где находятся его сыновья, пока идет война

По словам секретаря СНБО, один из его сыновей вступил в территориальную оборону

сегодня, 14:45
Автор:
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Кравцев Сергей
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Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что его сыновья служат в рядах ВСУ. Как передает портал "Комментарии", такое заявление секретарь СНБО сделал в интервью Наталии Мосейчук.

Данилов рассказал, где находятся его сыновья, пока идет война

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Данилов прокомментировал слухи о том, что его взрослые сыновья уехали из страны еще в первые дни полномасштабной войны. 


"Откуда вы знаете, где мои дети? Я точно знаю, где они находятся, чем они занимались и чем занимаются. Но когда человек начинает что-то там рассказывать. Ну, откуда тебе вообще известно?" — возмутился секретарь СНБО.

По его словам, во время семейных встреч сыновья шутят, что приехали домой "из Парижа, Лондона, Майями".        

"У одного Париж – это воинская часть, у второго Париж – часть территориальной обороны под Киевом в поселке. А начинать оправдываться и кому-то что-то доказывать я не вижу смысла", — добавил Данилов.

Отметим, в этом же интервью Алексей Данилов заявил, что каждый украинец должен иметь дома оружие, чтобы защищаться. Ведь такого соседа-агрессора как Россия нельзя никуда "отодвинуть" от границ нашей страны.

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