Данилов рассказал, что именно Запад не может понять в отношении России

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Запад до сих пор не понимает, что Российская Федерация идет к своему распаду и вскоре перестанет существовать. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание "Общественное радио".

Секретарь СНБО Алексей Данилов. Фото из открытых источников

Алексей Данилов вспомнил, что 1 августа в Киев приезжал тогдашний президент США Джордж Буш старший и пытался отказать Украину от обретения независимости, объясняя, что нам нужно быть вместе с Москвой. Однако Данилов напоминает, что через 18 дней "СССР как пузырь треснул" и перестал существовать.

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Секретарь СНБО считает, что "Россия — это страна-фейк" и добавляет, что ее вообще не существует как ответственной страны. Вместе с тем, Данилов объясняет, что Украина ответственна, ведь отстаивает свою свободу и выполняет функцию защиты для Европы.

В итоге Данилов считает, что процесс распада России уже остановить нельзя и западные страны пока этого еще не поняли.

"Мероприятие не может понять, что Российская Федерация в том виде, который есть, больше существовать не будет. Время Российской Федерации истекло", — заявил Алексей Данилов и указал, что такие территория как Ичкерия или Татарстан станут независимыми странами.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что секретарь СНБО Украины заявил о втором военном восстании, которое вскоре состоится в России. По словам Данилова, это происходит из-за невозможности России вновь захватить Киев и внутренние процессы в стране, которые уже были запущены с момента российского вторжения в Украину.

Также "Комментарии" писали об экспертах федерального правительства Германии, которые посчитали, сколько Россия еще сможет ввести войну против Украины.