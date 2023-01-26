Данилов озвучил сроки нового наступления России

Новое массированное наступление российских войск на Украину может начаться через 1-2 месяца. Как передает издание "Комментарии", такое мнение в эфире общенационального телемарафона высказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"У россиян сейчас происходит максимальная концентрация, они готовятся к наступлению. Для нас это не является неожиданностью. Мы понимаем, что через месяц-полтора-два они будут начинать активные действия, задействованы все максимальные ресурсы, которые есть на территории России", — отметил Данилов.

Секретарь СНБО также рассказал, что россияне ведут деятельность по вербовке граждан, преимущественно в Харьковской области.

"Более того, могу сказать, что 5-е управление ФСБ продолжает работать на территории Украины, пытаются привлечь криминальных авторитетов, особенно из Харьковской области. Мы все это отслеживаем, и я хочу обратиться к этим молодым людям, которые находятся в ОАЭ: ребята, когда вы вернетесь на родину, вы все будете сидеть за решеткой. Надо защищать страну, а не играться с ФСБ", — подчеркнул секретарь СНБО.

Также Алексей Данилов предупредил украинцев, что в скором времени россияне могут предпринять ряд информационных атак с помощью своих агентов, которые до сих пор есть в Украине.

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