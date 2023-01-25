Каким будет новое наступление России – где враг его начнет



















С приближением весны растет вероятность нового массированного наступления российских войск. При этом военные специалисты, аналитики пытаются предугадать, где враг может ударить и стоит ли ждать от него неожиданностей. Портал "Комментарии" собрал мнения экспертов относительно направлений, откуда россияне могут пойти в новое наступление.

Российские войска. Фото: из открытых источников

Все будет повторяться так же, как и 24 февраля 2022, ничего не изменилось

Известный военный эксперт Олег Жданов в интервью "24 каналу" высказал мнение, что, если россияне и пойдут в новую массированную атаку, то их тактика вряд ли изменится. Действовать они будут по тому же принципу, который у них был 24 февраля 2022 года.

"Все будет повторяться так же, ничего не изменилось. Если россияне предпримут еще одну попытку наступления на нашу территорию, это будут такие же колонны, которые будут вторгаться через границу", – заявил Жданов.

По его словам, снова стоит ожидать колонны, которые будут вторгаться через границу сразу на нескольких направлениях, потому что будет расчёт на эффект неожиданности.

При этом Жданов отметил, что единственное отличие может заключаться в том, что в феврале прошлого года россияне могли почти свободно передвигаться по территории Украины, хоть украинская армия и дала бой оккупантам. Сейчас же захватчики вынуждены будут начинать массированный обстрел с самой границы огонь начиная с самой границы ведь практически по всей линии фронта граница укреплена начнётся с самой границы, которая сейчас очень хорошо укреплена и заминирована.

На сегодня рассматриваются варианты там, где есть скопление вражеских российских войск

Военный эксперт Александр Мусиенко выделил несколько направлений, откуда россияне могут начать новое масштабное наступление на Украину. Об этом он рассказал в эфире общенационального телемарафона.

Мусиенко считает, что нужно обратить внимание на те места, где есть скопление вражеских войск. Во-первых, это север, районы Белгородской области, а также юг – оккупированная часть Запорожской области. Также, по словам эксперта, россияне проявляют активность на востоке – это Луганское и Донецкое направления.

"Там наблюдается активность врага, они подтягивают туда определенные свои силы. В подавляющем большинстве, это пехотные батальоны. Конечно есть и тяжелая техника, и артиллерия, не на всех направлениях в равной степени. Очевидно, что приоритетом для врага сейчас является восточное направление", — заявил Мусиенко.

При этом среди минусов россиян Мусиенко отметил то, что у врага сейчас не так поддержка артиллерии и танков, которая была год назад. Главную ставку Кремль делает на живую силу и пехотные группы. Задача минимум для врага – это стабилизировать линию фронта и не допустить продвижения украинской армии на Мелитополь, плюс расширить плацдарм и оккупировать всю Донецкую область. Ну, а задача максимум – это тактические преимущества и оккупация большего пространства, то есть, захватить ещё больше территорий Украины.

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