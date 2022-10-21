Данилов объяснил, почему ближайшие 2 месяца будут очень сложными

Украина должна пройти настоящее испытание, потому что ближайшие 2 месяца для нашей страны будут сложными, но их нужно просто переждать. За это время РФ могут охватить бунты против путинского режима. Как передает издание "Комментарии", такое заявление секретарь СНБО Алексей Данилов сделал во время общенационального телемарафона.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Да, будет тяжело, но нам нужно пройти этот сложный период. После того, как мы пройдем именно этот период — он будет длиться где-то месяц-полтора-два. Безумие в голове этого Гитлера современности поселилось и не хочет оттуда выходить. Нам просто нужно сейчас это выдержать", — заявил Алексей Данилов.

По его словам, украинская разведка работает и дает очень и очень хорошую информацию. На первый взгляд может показаться, что внутри самой России все спокойно, но это далеко не так. Власти все сложнее контролировать обстановку и ситуация внутри России совсем неспокойная.

Данилов отметил, что режим Путина активно применяет террор не только против украинцев, но и против россиян. Дошло до того, что власти выдали указ, который касается тех людей, которые занимают нейтральную позицию. Несогласных с политикой Путина в России становится с каждым днем все больше и больше.

"Недавно появился указ Путина по поводу тех людей, которые условно занимали нейтральную позицию. Он подписал этот указ, чтобы всех их связать кровью. У них там начались все эти протесты. Мы их прогнозировали на ноябрь Этот период на России уже начался. Эти шаги, которые они делают, говорят о том, что уверенности в победе у них — ноль. Поэтому это шаги отчаяния. Я хочу напомнить, что Гитлер, находясь в бункере в начале мая в 1945 году, тоже издавал какие-то указы — что надо туда идти, сюда идти и прочее. Это начинает напоминать где-то март 1945 года", — говорит Данилов.



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