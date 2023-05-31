Данилов обратился к Кадырову: какое заявление сделал секретарь СНБО

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter секретаря СНБО.



Алексей Данилов. Фото из открытых источников

Таким образом, Данилов ответил на страшилки Кадырова отплатить за атаку дронов на Россию. Самопровозглашенный глава Чечни присоединился к кремлевским пропагандистам и поддержал нарратив, что за этими атаками "стоит Украина", после же – призвал "не церемониться" с ответными обстрелами.

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Секретарь СНБО напомнил Кадырову, что это не украинцы напали на его родной край и уничтожили тысячи чеченцев. А именно путинский режим и россияне убили невинных чеченских женщин и детей. Следовательно, самопровозглашенному лидеру Чечни следует мстить Путину и его окружению.

"Кадырову стоит мстить Москве и лично Путину, а не угрожать Украине. Это россияне убивали и уничтожали чеченцев. Это россияне принесли на чеченскую землю век рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтожение города и оскверненные могилы предков", — написал Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны также подчеркнул, что украинское государство не причастно к военным действиям в Грозном, когда российские танки уничтожали все до основания.

"Не украинцы танками сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Народ Чечни об этом помнит, а забывшим пора вспомнить!", — подытожил секретарь СНБО.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Добровольцы легиона "Свобода России" готовят тысячи людей для свержения путинского режима, — The Times Легион "Свобода России" и "РДК" вербуют тысячи россиян для наступления на Кремль. В настоящее время там насчитывается до 1000 человек.

Напомним, "Комментарии" писали, — Сколько беженцев из Украины планируют остаться в Польше: результаты социологического исследования Домой из Польши намерены вернуться в более близкой или более длинной перспективе 62% украинцев, среди них и довоенные мигранты.