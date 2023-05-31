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Данилов обратился к Кадырову: какое заявление сделал секретарь СНБО

Алексей Данилов призвал самопровозглашенного главу Чечни Рамзана Кадырова мстить Путину, а не запугивать украинцев

сегодня, 11:10
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Автор:

Белоокая Ира

Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter секретаря СНБО.

Данилов обратился к Кадырову: какое заявление сделал секретарь СНБО

Алексей Данилов. Фото из открытых источников

Таким образом, Данилов ответил на страшилки Кадырова отплатить за атаку дронов на Россию. Самопровозглашенный глава Чечни присоединился к кремлевским пропагандистам и поддержал нарратив, что за этими атаками "стоит Украина", после же – призвал "не церемониться" с ответными обстрелами.


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Секретарь СНБО напомнил Кадырову, что это не украинцы напали на его родной край и уничтожили тысячи чеченцев. А именно путинский режим и россияне убили невинных чеченских женщин и детей. Следовательно, самопровозглашенному лидеру Чечни следует мстить Путину и его окружению.

"Кадырову стоит мстить Москве и лично Путину, а не угрожать Украине. Это россияне убивали и уничтожали чеченцев. Это россияне принесли на чеченскую землю век рабства, тысячи убитых и замученных женщин и детей, уничтожение города и оскверненные могилы предков", — написал Данилов.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны также подчеркнул, что украинское государство не причастно к военным действиям в Грозном, когда российские танки уничтожали все до основания.

"Не украинцы танками сравнивали с землей Грозный вместе с его мирными жителями, это были российские танки. Народ Чечни об этом помнит, а забывшим пора вспомнить!", — подытожил секретарь СНБО.

Речь шла на портале "Комментарии" и о том, — Добровольцы легиона "Свобода России" готовят тысячи людей для свержения путинского режима, — The Times Легион "Свобода России" и "РДК" вербуют тысячи россиян для наступления на Кремль. В настоящее время там насчитывается до 1000 человек.

Напомним, "Комментарии" писали, — Сколько беженцев из Украины планируют остаться в Польше: результаты социологического исследования Домой из Польши намерены вернуться в более близкой или более длинной перспективе 62% украинцев, среди них и довоенные мигранты.

 



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