Данилов о провалившемся плане Кремля: Янукович был готов возвратиться в президентское кресло

В Кремле не сомневались в успешности так называемой "военной спецоперации" в Украине. Именно поэтому 7 марта в Минске приземлился самолет из России, на борту которого был президент-беглец Виктор Янукович. В Москве все подготовили, ведь были уверены, что им удастся по-быстрому захватить Киев и всю левобережную Украину. Как передает издание "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Виктор Янукович. Фото: из открытых источников

Секретарь СНБО отметил, что у Кремля было запланировано два этапа вторжения. Первый этап состоял в том, чтобы максимально быстро оккупировать левобережную Украину, включая столицу Украины – Киев. Второй этап – продвижение на остальную часть с захватом всех западных городов, включая Львов. Реализация первого плана должна была завершиться до 7 марта 2022 года.

"И именно в этот день один гражданин России, а в прошлом гражданин Украины Янукович находился в Минске, потому что он должен был 7 марта уже находиться в других городах на территории нашей страны", — отметил секретарь СНБО.

По данным Алексея Данилова, после захвата Киева россияне хотели захватить всю территорию Украины, включая Львов, за 19 дней. Для Януковича была отведена отдельная миссия, он должен был вновь заявлять, что есть законно избранным президентом Украины и имеет прво на власть. Как все оказалось в реальности уже все знают. Президенту-беглецу так и не суждено было вновь оказаться в Киеве.

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