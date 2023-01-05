Россияне заявляют о взрывах и работе ПВО в Мелитополе

В Мелитополе Запорожской области и пригороде поздно в среду вечером был слышен сильный взрыв и сработала российская ПВО. Как передает издание "Комментарии", об этом у себя в Телеграмм сообщил коллаборант Владимир Рогов, который заведует оккупационной администрацией на захваченных территориях Запорожской области.

Взрыв в Мелитополе. Фото: из открытых источников

"Около 23:35 в Мелитополе и ближайшем пригороде был слышен мощный взрыв. По предварительным данным, сработало ПВО. Подробности позже" – написал Рогов у себя в соцсети.

Стоит отметить, оккупационные власти заявляли, что в захваченном Бердянске Запорожской области российские средства противовоздушной обороны 2 января уничтожили беспилотник. Также поступают сообщения о работе вражеской ПВО в аннексированном Крыму.

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