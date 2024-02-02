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Данилов назвал главное требование к законопроекту о мобилизации

Алексей Данилов, говоря о новом законопроекте о мобилизации, подчеркнул, что все должно быть по справедливости

2 февраля 2024, 17:08
Автор:
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Кравцев Сергей
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Главное, чтобы новый законопроект о мобилизации был справедливым. Хотя нормы документа пока обсуждать рано, поскольку нужно дождаться окончательной редакции. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Украинского радио" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Данилов назвал главное требование к законопроекту о мобилизации

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Главное – чтобы все было справедливо. Слово "справедливость" звучит у нашего президента в отношении этого законопроекта как ключевой указатель в этом вопросе. Все должно быть по справедливости", – заявил секретарь СНБО.

Алексей Данилов отметил, что защита государства – это обязанность всех граждан Украины, это обязанность, прописанная в Конституции, в соответствующих нормативно-правовых актах.

По словам Данилова, сейчас очень важно, чтобы все граждане Украины поняли, что война продолжается не только на линии фронта, война идет на всей территории нашей страны.

Секретарь СНБО добавил, что "все должны быть вовлечены, все должны работать на победу Украины".

"Когда депутаты Верховной Рады примут этот акт, когда президент его подпишет и он уже будет нормой закона, тогда мы сможем говорить, что это норма закона. Сегодня это проект закона, который депутаты Верховной Рады могут принять в той или иной редакции", – подчеркнул чиновник.

Он также обратился с просьбой дождаться окончательной редакции, чтобы делать те или иные выводы, в каком виде будет этот законопроект.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему в законопроекте о мобилизации ничего о призыве 500 тысяч человек нет: объяснение Минобороны Украины.

Также издание "Комментарии" сообщало – что изменилось в новом законопроекте о мобилизации: какие шансы, что он пройдет через парламент.




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Обсуждения

Партия 5.10

2 февраля 2024, 19:48

Чтобы было справедливо надо впервую очередь это свиное алкорыло Данилова отправить на передовую вместе с его утырками сынками, которых эта свинаморда вывезла в начале войны в Маями ! А лучше не мучаться и просто пристрелить этого подонка Данилова !


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