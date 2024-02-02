Данилов назвал главное требование к законопроекту о мобилизации

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Кравцев Сергей
Главное, чтобы новый законопроект о мобилизации был справедливым. Хотя нормы документа пока обсуждать рано, поскольку нужно дождаться окончательной редакции. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Украинского радио" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Алексей Данилов. Фото: из открытых источников
Алексей Данилов отметил, что защита государства – это обязанность всех граждан Украины, это обязанность, прописанная в Конституции, в соответствующих нормативно-правовых актах.
По словам Данилова, сейчас очень важно, чтобы все граждане Украины поняли, что война продолжается не только на линии фронта, война идет на всей территории нашей страны.
Секретарь СНБО добавил, что "все должны быть вовлечены, все должны работать на победу Украины".
Он также обратился с просьбой дождаться окончательной редакции, чтобы делать те или иные выводы, в каком виде будет этот законопроект.
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Партия 5.10
2 февраля 2024, 19:48
Чтобы было справедливо надо впервую очередь это свиное алкорыло Данилова отправить на передовую вместе с его утырками сынками, которых эта свинаморда вывезла в начале войны в Маями ! А лучше не мучаться и просто пристрелить этого подонка Данилова !