Данилов назвал главное требование к законопроекту о мобилизации

Главное, чтобы новый законопроект о мобилизации был справедливым. Хотя нормы документа пока обсуждать рано, поскольку нужно дождаться окончательной редакции. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире "Украинского радио" заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

"Главное – чтобы все было справедливо. Слово "справедливость" звучит у нашего президента в отношении этого законопроекта как ключевой указатель в этом вопросе. Все должно быть по справедливости", – заявил секретарь СНБО.

Алексей Данилов отметил, что защита государства – это обязанность всех граждан Украины, это обязанность, прописанная в Конституции, в соответствующих нормативно-правовых актах.

По словам Данилова, сейчас очень важно, чтобы все граждане Украины поняли, что война продолжается не только на линии фронта, война идет на всей территории нашей страны.

Секретарь СНБО добавил, что "все должны быть вовлечены, все должны работать на победу Украины".

"Когда депутаты Верховной Рады примут этот акт, когда президент его подпишет и он уже будет нормой закона, тогда мы сможем говорить, что это норма закона. Сегодня это проект закона, который депутаты Верховной Рады могут принять в той или иной редакции", – подчеркнул чиновник.

Он также обратился с просьбой дождаться окончательной редакции, чтобы делать те или иные выводы, в каком виде будет этот законопроект.

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