В законопроекте о мобилизации ничего о призыве 500 тысяч человек нет: объяснение Минобороны

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Кравцев Сергей
Новый законопроект по мобилизации в Украине вообще не регулирует вопрос о необходимом количестве призывников, ведь, в первую очередь, документ предлагает создать новый механизм и улучшить процедуру набора людей в армию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал начальник Управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк.
Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников
В оборонном ведомстве отметили, законопроект о мобилизации не создан под какое-либо конкретное количество людей, которое нужно набрать в ВСУ.
Он добавил, что все механизмы, предусмотренные в указанном законопроекте, не будут созданы мгновенно.
Комментируя сроки, в которые может заработать новый закон, Павлюк подчеркнул, что для страны было бы лучше, если бы этот механизм мобилизации был уже усовершенствован. В Минобороны рассчитывают, что как можно скорее будет и поддержан законопроект в парламенте и впоследствии подписан президентом.
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