В законопроекте о мобилизации ничего о призыве 500 тысяч человек нет: объяснение Минобороны

Новый законопроект по мобилизации в Украине вообще не регулирует вопрос о необходимом количестве призывников, ведь, в первую очередь, документ предлагает создать новый механизм и улучшить процедуру набора людей в армию. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал начальник Управления прессы и информации Минобороны Украины Илларион Павлюк.

Мобилизация в Украине. Фото: из открытых источников

В оборонном ведомстве отметили, законопроект о мобилизации не создан под какое-либо конкретное количество людей, которое нужно набрать в ВСУ.

"Мы говорим о создании того механизма, который присоединит к армии столько людей, сколько нужно. И уже дальше эту цифру будет диктовать реальность боевых действий с одной стороны, и способность, собственно, этого мобилизационного механизма привлечь людей к войску, способность государства за определенное время определенное количество людей всем обеспечить и так далее", — заявил Павлюк.

Он добавил, что все механизмы, предусмотренные в указанном законопроекте, не будут созданы мгновенно.

"Там много механизмов надо создавать. Это касается многого, многие положения требуют еще отдельной нормативной базы. Это нормально. Другое дело, что в условиях войны мы стремимся, чтобы это как можно быстрее заработало. Работы еще много", — сказал он.

Комментируя сроки, в которые может заработать новый закон, Павлюк подчеркнул, что для страны было бы лучше, если бы этот механизм мобилизации был уже усовершенствован. В Минобороны рассчитывают, что как можно скорее будет и поддержан законопроект в парламенте и впоследствии подписан президентом.

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