Цинизму нет предела: омбудсмен рассказал, как Россия давит на родственников пленных в Украине

Страна-агрессор использует тему обменов пленными против Украины, в частности, для подрыва ситуации внутри страны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.

Дмитрий Лубинец. Фото: из открытых источников

Чиновник подчеркнул, что российские военные используют тему обменов для подрыва социальной и политической ситуации в Украине.

По словам омбудсмена, враг начал массово звонить родственникам военнопленных и сообщать, что РФ якобы готова вернуть военного, а Украина не хочет забирать.

"Однако никогда Украина не останавливала обменные процессы", – заявил Дмитрий Лубинец.

Также по данным уполномоченного, российские захватчики побуждают родственников военнопленных выходить на акции, митинги, убеждают перекрывать улицы, блокировать админздания, якобы Украину это заставит "проводить" обмены.

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