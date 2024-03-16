logo

BTC/USD

68205.04

ETH/USD

3668.50

LTC/USD

87.81

USD/UAH

38.95

EUR/UAH

42.65

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Цинизму нет предела: омбудсмен рассказал, как Россия давит на родственников пленных в Украине
commentss НОВОСТИ Все новости

Цинизму нет предела: омбудсмен рассказал, как Россия давит на родственников пленных в Украине

Россия использует тему обменов пленными для подрыва ситуации в Украине

сегодня, 15:17
Автор:
avatar

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Страна-агрессор использует тему обменов пленными против Украины, в частности, для подрыва ситуации внутри страны. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона заявил омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец.

Цинизму нет предела: омбудсмен рассказал, как Россия давит на родственников пленных в Украине

Дмитрий Лубинец. Фото: из открытых источников

Чиновник подчеркнул, что российские военные используют тему обменов для подрыва социальной и политической ситуации в Украине. 

По словам омбудсмена, враг начал массово звонить родственникам военнопленных и сообщать, что РФ якобы готова вернуть военного, а Украина не хочет забирать.                                                                                    

"Однако никогда Украина не останавливала обменные процессы", – заявил Дмитрий Лубинец.

Также по данным уполномоченного, российские захватчики побуждают родственников военнопленных выходить на акции, митинги, убеждают перекрывать улицы, блокировать админздания, якобы Украину это заставит "проводить" обмены.

Читайте также на портале "Комментарии" — Украина готова к креативным решениям для возвращения пленных. Среди российских пленных есть те, в возвращении которых заинтересовано руководство РФ. Об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Также издание "Комментарии" сообщало – российский олигарх Роман Абрамович пытался организовать обмен пленными: что изменилось после встречи с Путиным.

Ранее "Комментарии" писали — Украина провела рекордный обмен военнопленными: вскоре могут быть еще позитивные новости.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости