Чья Победа? Генерал рассказал, что происходит в селе, которое якобы захватили россияне

Как отметил Николай Маломуж, в настоящее время Силы обороны проводят ряд маневров возле села Победа. Вместе с тем, по его словам, враг нарастил мощные ресурсы и действует по схеме, отработанной во время захвата Авдеевки.

Николай Маломуж

Как говорит генерал, речь идет о том, что захватчики сначала наносят ракетные удары по позициям украинских военных, далее сбрасывают на них управляемые авиабомбы и только после этого приступают к атаке штурмовые бригады.

"Поэтому действительно это очередной рубеж, который они перекрывают в данной ситуации",

– добавил генерал.

При этом он добавил, что украинские Силы обороны заняли подготовленные позиции, позволяющие им наносить по врагу удары с более выгодных высот и флангов.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, что российские оккупационные войска сумели захватить небольшую деревню Победа, расположенную юго-западнее Донецка. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на геолокационные кадры от 21 февраля. Американские эксперты отмечают, что на геолокационных кадрах видно, как россияне поднимают свой флаг над очередными "уволенными" руинами. Украинская сторона пока не комментировала возможный захват населенного пункта. Отмечается, что российские и некоторые украинские источники утверждали, что ВСУ отступили от Победы 20 февраля.

"Комментарии" рассказывали, что по информации Генштаба, за прошедшие сутки, 21 февраля, на фронте между ВСУ и оккупационной армией произошло 64 боевых столкновения . На Авдеевском направлении россияне снова усиливают давление. За сутки ВСУ отразили 19 атак в районах населенных пунктов Степное, Ласточкино, Северное, Первомайское и Невельское.







