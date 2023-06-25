Что ждет вагнеровцев в будущем, – военный эксперт

После мятежа, который организовал основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, остается много вопросов по поводу будущего российских наемников этой частной военной компании. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание CNN.



Наемник группы "Вагнер". Фото из открытых источников

Майор армии США в отставке Майк Лайонс считает, что с армией Пригожина, составлявшей около 25 тыс. наемников, существует несколько проблем для России.

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"Я не думаю, что их будет легко ассимилировать в российскую армию и отправить обратно на фронт. Поэтому я думаю, что с этим возникнет проблем", – говорит Лайонс.

По его словам, вагнеровцы были независимым военным подразделением, что получало лучшие пайки, одежду, чем те, которые выдают российским бойцам в армии. Кроме того, наемники воевали за Пригожина, а не за идею режима Путина, отмечает американский военный.

"Эти люди лояльны к человеку, Пригожину, а не к стране, не к миссии. Я думаю, что у нас есть много вопросов, на которые сейчас нет ответа", — говорит Майк Лайонс.

Военный эксперт отметил, что разные варианты для вагнеровцев, в частности кто-то из них может попасть в российскую армию, другие будут продолжать служить Пригожину, или перебегут на сторону Украины, которой предоставят секретную информацию о войне.

Напомним, что в Кремле заявили, что бойцов "Вагнера" не будут притягивать к себе из-за ее участия в бунте.

Ранее портал "Комментарии" собрал мнения экспертов по поводу того, какое влияние будет иметь бунт Пригожина на Россию и Путина.

Также "Комментарии" писали об американском генерале, считающем, что последние события в России стали критическими для Путина и его режима. По его мнению президент России потерпел "смертельный удар".