Что ждать от нового сотрудничества Ирана и России – как понимать угрозы Тегерана в адрес Киева

Иран и Россия продолжают тесное сотрудничество (Москва делится Тегераном ядерными разработками, тот отправляет в РФ оружие и инструкторов). Кроме того, два диктаторских режима планируют восстановить трансиранский маршрут и таким образом через Иран поставлять нефть и газ на азиатский рынок. Между тем, Иран пригрозил украинскому президенту Владимиру Зеленскому из-за речи в Конгрессе США, где тот обвинил иранцев в поддержке российской агрессии. Как ирано-российское сближение может отразиться на Украине и мире в целом? Что можно сделать, чтобы помешать этому? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Россия и Иран. Фото: из открытых источников

Поддержка России со стороны Ирана будет продолжаться до тех пор, пока не возникнет перспектива прекращения даже серой продажи иранской нефти в мире

Аналитик, специалист по ракетному вооружению Александр Кочетков напоминает, что Иран – государство-изгой со стажем: ООН наложила первые санкции в 2006 году, а США – аж в 1979 году. Так что страна успела адаптироваться. Поэтому, поясняет он, Иран никогда не признается, что нарушает международное эмбарго и поставляет вооружение в недоимперию. А также будет игнорировать любые демократические увещевания.

"Иран в нынешнем его состоянии, точнее, вооруженная группировка "Корпус стражей исламской революции" (КСИР), которая фактически руководит страной, воспринимает только силу. Поэтому разнообразная поддержка России со стороны Ирана будет продолжаться до тех пор, пока не возникнет реальная перспектива прекращения даже серой продажи иранской нефти в мире, за счет чего и живет КСИР", – поясняет аналитик.

А еще действенней, по его мнению, будут ракетно-бомбовые удары по иранским военным производствам.

"Всё остальное – это сигналы светофора перед взбесившимся верблюдом", – констатирует Александр Кочетков.

Угрозы Ирана в адрес Украины – это сотрясение воздуха

Политолог, политический консультант Владимир Фесенко рассуждает так:

"Для нас каких-то принципиально новых рисков и угроз не возникает, кроме тех, которые и так уже существуют. Я имею в виду поставки иранских военных дронов для России, их использование в войне против Украины, а также возможная поставка россиянам иранских баллистических ракет средней дальности. Поэтому угрозы Ирана в адрес Украины – это сотрясение воздуха. Напрямую они нам ничего не могут сделать, кроме тех гадостей, которые и так уже делают".

Дополнительные риски, по мнению эксперта, возникают скорее для Израиля и для общей безопасности на Ближнем Востоке. Главный риск – это дальнейшее развитие иранской ядерной программы.

"Надо понимать, что это альянс двух токсичных государств, которые находятся под сильными санкциями со стороны Запада. И объединяет их, прежде всего, общее противостояние американцам, а также общие проблемы с санкционным режимом, – поясняет Владимир Фесенко. – Санкционные ограничения по продаже нефти и газа существуют и для Ирана. Поэтому продавать свои нефть и газ через Иран Россия может только контрабандой, и здесь, как это ни странно, потенциально может возникнуть конфликт интересов между Москвой и Тегераном. Что возможно, так это продажа российской нефти Ирану с очень большой скидкой. А дальше уже он будет сбывать эту нефть по своим контрабандным каналам. Сбывают они в основном китайцам. Но те и так могут покупать российскую нефть напрямую. Поэтому Иран не будет каким-то окном возможностей для России на нефтяном рынке".

Чудодейственных рецептов, которые помогли бы разрушить сближение Ирана и РФ, не существует, считает Владимир Фесенко.

"Против Ирана Запад использует угрозы усиления санкций за продажу оружия России, – отмечает он. – Тегеран потенциально заинтересован в ослаблении санкционного режима, поэтому продолжаются переговоры по ограничению ядерной программы Ирана в обмен на ослабление (или снятие) санкций. Но сейчас и эти переговоры зависли из-за внутриполитического кризиса в Иране. Также западная дипломатия может играть на некоторых противоречиях интересов между Ираном и Россией, а также противоречиях в отношениях этих стран с другими странами на Ближнем Востоке, в частности, с Израилем и Саудовской Аравией. Израиль сейчас должен активизировать усилия по сдерживанию и торможению сближения России и Ирана. Но это вряд ли полностью разрушит нынешнее сближение России и Ирана. Гораздо важнее в этом плане дальнейшее развитие ситуации с войной России против Украины, и внутриполитический кризис в Иране. Существующая проблема может быть решена через максимальное ослабление РФ вследствие ее поражений в Украине, и через усиление внутриполитического кризиса в Иране. Против обеих стран с агрессивными политическими режимами надо усиливать санкции".

Читайте также на портале "Комментарии" — Путин впал в истерику: в ISW рассказали, какое решение Запада разозлило диктатора.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!