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Что заставило Путина начать повторное наступление раньше запланированного: в США раскрыли детали

Эксперты ISW отмечают, что в Кремле до последнего надеялись, что помощь США не придет в Украину

сегодня, 07:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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Кремль был вынужден отдать команду о повторном наступлении в Украине раньше, чем планировал. Это связано с возобновлением помощи от Соединенных Штатов Америки Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).

Что заставило Путина начать повторное наступление раньше запланированного: в США раскрыли детали

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Американские аналитики отмечают, российские войска приступили к ограниченным наступательным операциям вдоль российско-украинской границы на севере Харьковской области 10 мая.

Эксперты допускают, что россияне были вынуждены начать наступление раньше, чем планировалось, из-за возобновления помощи безопасности со стороны США. Однако российские войска задействовали ограниченное количество личного состава для проведения тяжелых пехотных атак к северу и северо-востоку от Харькова.

Однако уже 14 мая темпы российских наступательных операций на севере Харьковской области начали замедляться. Похоже, российские войска придают приоритет созданию "буферной зоны" на международной границе, а не более глубокому вторжению в Харьковскую область.

Россия начала наступление вдоль харьковской границы имея цель отвлечь украинские силы, чтобы предотвратить российское наступление в других районах восточной Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" - наступление россиян на севере Харьковской области зашло в тупик и практически не получает развития. Спустя 11 дней с его начала оккупантам не удается захватывать новые территории. Такие новости сообщил военный аналитик немецкого таблоида "Bild" Юлиан Рёпке.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Зеленского рассказали, сколько времени россияне еще смогут продолжать наступление на Харьковщине.




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Источник: https://www.understandingwar.org/backgrounder/how-delays-western-aid-gave-russia-initiative-ukrainian-counteroffensive-kharkiv
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