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Что в Украине не так с мобилизацией: объяснение офицера ВСУ

В ВСУ считают ошибкой озвучивание количества лиц, которое необходимо мобилизовать

30 января 2024, 23:52
Автор:
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Марьян Ощановский
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Заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин считает, что сообщение о необходимости дополнительно мобилизовать 500 тысяч граждан навредило процессу мобилизации и создало дополнительное напряжение в обществе. Об этом Жорин написал в Telegram, передает портал "Комментарии".

Что в Украине не так с мобилизацией: объяснение офицера ВСУ

Майор ВСУ прокомментировал мобилизацию в Украине. Фото из открытых источников

"Манипуляция цифрой "500 тысяч" в контексте мобилизации создает лишь искусственное напряжение и привлекает внимание, которое вообще не нужно, не актуально и не совсем адекватно. На самом деле сейчас ситуацию изменило бы и гораздо меньшее количество призванных в армию. Мобилизация — это постоянный процесс, который проходил все время. Здесь нет ничего нового и чрезвычайного. Очевидно, что 500 тысяч никто завтра не будет набирать. Зачем постоянно прокручивать эту цифру, будто всех одномоментно собираются призвать", — написал майор ВСУ.

При этом Максим Жорин отметил, что в условиях войны нужно осознать, что большинство мужчин должны служить или быть готовыми к службе, а потому все мужчины должны иметь соответствующую подготовку, чтобы при необходимости стать на защиту Украины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Россия готова воевать против Украины как минимум до 2027-28 гг. Российский диктатор Владимир Путин настроен на продолжение войны, поскольку убежден, что экономическая мобилизация сможет изменить ход войны в пользу РФ. Сейчас Россия тратит 40% ВВП на войну, что превышает расходы на здравоохранение и образование. Сейчас сложно оценить масштаб перехода экономики РФ на военные рельсы, поскольку информация о российской оборонной промышленности засекречена.

"Комментарии" также писали, что заместитель командира 3-й Отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин убежден, что украинская власть должна прилагать усилия для возвращения из-за границы мужчин, которые сбежали от мобилизации. Майор ВСУ добавил, что "о моральной стороне вопроса" вообще нет необходимости говорить, поскольку беглецы повели себя как "тряпки".



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Источник: https://t.me/MaksymZhorin/4980
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Обсуждения

Це не смішно

31 января 2024, 01:00

Власної зброї, боєприпаси не виготовляється, а людей грибутьна убой замість силовиків, бютжетників які присягу давали!!! Ракетної програми немає!!! зеленський з порошенком дно пробили!!!

Ігор

31 января 2024, 00:27

А як же новий креатив-95 корумпованого Фюрера і спонсорів війни юдейців США і Європи? Новий сенс для черні йти вмирати, щоб підвищити ціну для Путіна - ціну-95. Як красиво! Це не просто Європу захищати, яка про це не просила. Або завадити Китаю Тайвань повернути, як Україні повернути Крим. Або палестинцям визвольну боротьбу вести. Тут все набагато більше: ціну-95 для Путіна підвищити!


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