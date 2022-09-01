Что такое "бавовна" и почему ее так любят украинцы

С начала войны Российская Федерация заменяет обычные военные термины другими словами. Это сделано с целью манипуляции над собственными гражданами, чтобы не показывать настоящую войну.

Что такое бавовна. Фото из открытых источников

Так, российское вторжение в Украину, оккупацию и убийство мирных жителей представители РФ называют "специальной военной операцией", а не войной. Падение экономики они именуют "отрицательным ростом". А когда украинская армия отвечает и наносит удары по военным объектам во временно оккупированном Крыму или уничтожает вражеские склады боеприпасов в Белгороде или Брянске – российские власти это описывают как "хлопки". Официальные заявления РФ звучат примерно так: "В Белгороде был один хлопок".

Русское слово "хлопОк" созвучно с тканью "хлОпок", которая на украинском языке называется "бавовна". Именно поэтому украинцы часто используют слово "бавовна" в значении взрывов на территории РФ или на временно оккупированных землях Российской Федерацией.

Термин "бавовна" стал настолько популярен, что превратился в мем в украинской среде. И часто используется даже в публичном пространстве.

А еще украинцы создали даже милого зверька под именем Бавовнятко. Это существо по легенде приходит на склады русских военных, нефтеперерабатывающие заводы, базы оккупантов и играет там с огнем.





Ранее, портал "Комментарии" писал об очередном "хлопке", который состоялся в Крыму. Украинский беспилотный летающий аппарат нанес удар по штабу Черноморского флота в Крыму.

Также "Комментарии" публиковали видео как россияне в Белгороде не смогли запустить ракету по Украине и упала на окраинах города и создала "хлопок" на территории РФ.

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