Что сказал Путин Си Цзиньпину перед вторжением в Украину – почему не предупредил Китай

Как передает портал "Комментарии", многие СМИ писали, что президент России Владимир Путин предварительно согласовал дату своего полномасштабного вторжения в Украину с главой КНР Си Цзиньпином. Но у издания "Financial Times" появилась информация, которая говорит о том, что диктатор действовал самостоятельно и не раскрывал своих намерений Пекину.

Путин и Си Цзиньпин. Фото: из открытых источников

"Пять высокопоставленных китайских чиновников, ознакомленных с этим вопросом, за последние девять месяцев в разное время сообщили FT, что Москва не сообщила Пекину о своем намерении начать полное вторжение в Украину в Украину до того, как Путин приказал атаковать", — пишет издание.

Журналисты обращают внимание, что такие заявления китайских чиновников расходятся с заявлением, которое сделал китайский и российский лидеры 4 февраля, всего за 20 дней до начала полномасштабной войны. Тогда в заявлении акцент был сделан на том, что "у китайско-российского сотрудничества нет ограничений, нет запретных зон".

"Financial Times" пишет, несмотря на то, что официальные Москва и Пекин публично демонстрируют крепкую дружбу и доверие, не все в китайском правительстве склонны доверять Путину. Ни одна из стенограмм разговора Путина и Си Цзиньпина не была обнародована, но высокопоставленный чиновник сказал "Financial Times", что в одном из разговоров Путина намекнул Си Цзиньпину, что Россия может ответить Украине, если увидит, что есть посягательства на ее территорию.

Также в материале обращается внимание на то, что сейчас Китай считает вероятным, что Россия не сможет одолеть Украину и она выйдет из конфликта "второстепенным государством", значительно ослабляющим в экономическом и дипломатическом отношении на мировой арене, говорят источники газеты.

Указано, что эта линия является лишь одним из направлений более широкой стратегии, направленной на уменьшение ощущения изоляции Китая и предотвращение сближения Европы с США.

Основная хитрость Пекина состоит в попытке уверить европейских партнеров в том, что он готов использовать близость своих отношений с Москвой, чтобы удержать Путина от использования ядерного оружия.

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