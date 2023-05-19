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Что с повреждённым Patriot – сможет ли он и дальше прикрывать небо над Украиной

Говорят о повреждении Patriot спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что уже все хорошо, ПВО работает

сегодня, 16:00 comments1574
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Автор:

Кравцев Сергей

Система противовоздушной обороны Patriot после повреждения была отремонтирована специалистами. А, учитывая то, что повреждения не были серьезными, установка уже возобновила работу. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Что с повреждённым Patriot – сможет ли он и дальше прикрывать небо над Украиной

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что уничтожить ЗРК Patriot не так легко, как это преподносит российская пропаганда. Вся проблема для оккупантов в том, что система Patriot – это не единый комплекс, который находится в одном месте, это система, состоящая из несколько компонентов, которые не находятся в одном месте. Следовательно, нанести один прицельный удар и уничтожить весь комплекс практически нереально.


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"Комплекс система, батарея или дивизион — это не одна машина, это большое количество техники, которая работает в комплексе. Это радиолокационная станция, радар, командный пункт и пусковые установки, которые один дивизион может иметь до 8. Это все рассредоточено по разным локациям", — проинформировал Юрий Игнат.

По его словам, россияне сами создали шумиху вокруг темы об "уничтожении Patriot". Это нужно оккупантам лишь для того, чтобы убедить россиян, что у Кремля есть оружие, которое самое лучшее и которое имеет такую "мощность", которую на сегодняшний день просто невозможно остановить.

"Хочу заверить, что с Patriot все в порядке. Ну да, это война. Иногда может потрепать со стороны, но, я думаю, все уже работает и Patriot будет защищать и дальше нас", — резюмировал спикер.

Читайте также на портале "Комментарии" — почему Россия не запустила "Кинжалы" по правительственному кварталу – что не так с версией Кремля об "уничтожении системы Patriot".

Также "Комментарии" писали — в США знают, что системой Patriot уже сбит как минимум один российский истребитель.




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