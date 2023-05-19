Что с повреждённым Patriot – сможет ли он и дальше прикрывать небо над Украиной

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Кравцев Сергей
Система противовоздушной обороны Patriot после повреждения была отремонтирована специалистами. А, учитывая то, что повреждения не были серьезными, установка уже возобновила работу. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что уничтожить ЗРК Patriot не так легко, как это преподносит российская пропаганда. Вся проблема для оккупантов в том, что система Patriot – это не единый комплекс, который находится в одном месте, это система, состоящая из несколько компонентов, которые не находятся в одном месте. Следовательно, нанести один прицельный удар и уничтожить весь комплекс практически нереально.
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По его словам, россияне сами создали шумиху вокруг темы об "уничтожении Patriot". Это нужно оккупантам лишь для того, чтобы убедить россиян, что у Кремля есть оружие, которое самое лучшее и которое имеет такую "мощность", которую на сегодняшний день просто невозможно остановить.
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Также "Комментарии" писали — в США знают, что системой Patriot уже сбит как минимум один российский истребитель.
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