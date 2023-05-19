Что с повреждённым Patriot – сможет ли он и дальше прикрывать небо над Украиной

Система противовоздушной обороны Patriot после повреждения была отремонтирована специалистами. А, учитывая то, что повреждения не были серьезными, установка уже возобновила работу. Как передает портал "Комментарии", об этом в эфире общенационального телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Спикер Воздушных сил ВСУ объяснил, что уничтожить ЗРК Patriot не так легко, как это преподносит российская пропаганда. Вся проблема для оккупантов в том, что система Patriot – это не единый комплекс, который находится в одном месте, это система, состоящая из несколько компонентов, которые не находятся в одном месте. Следовательно, нанести один прицельный удар и уничтожить весь комплекс практически нереально.

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"Комплекс система, батарея или дивизион — это не одна машина, это большое количество техники, которая работает в комплексе. Это радиолокационная станция, радар, командный пункт и пусковые установки, которые один дивизион может иметь до 8. Это все рассредоточено по разным локациям", — проинформировал Юрий Игнат.

По его словам, россияне сами создали шумиху вокруг темы об "уничтожении Patriot". Это нужно оккупантам лишь для того, чтобы убедить россиян, что у Кремля есть оружие, которое самое лучшее и которое имеет такую "мощность", которую на сегодняшний день просто невозможно остановить.

"Хочу заверить, что с Patriot все в порядке. Ну да, это война. Иногда может потрепать со стороны, но, я думаю, все уже работает и Patriot будет защищать и дальше нас", — резюмировал спикер.

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