Почему Россия не запустила «Кинжалы» по правительственному кварталу – что не так с версией Кремля

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Кравцев Сергей
В Украине продолжают активно обсуждать судьбу ЗРК Patriot, который в небе над Киевом уничтожил российские ракеты, включая гиперзвуковые "Кинжалы". Хотя ранее Кремль заявлял, что сбить эти ракеты невозможно. Тем временем, российская пропаганда пытается доказать, что одному из "Кинжалов" якобы удалось поразить и полностью уничтожить ЗРК Patriot. Почему заявления российских пропагандистов – это просто шум? И есть ли повод переживать? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.
Самолет. Фото: из открытых источников
Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан в интервью "24 каналу" рассказал, что после того, как Москва заявила об уничтожении ЗРК Patriot, россияне продолжали ракетами атаковать Украину, но ударов "Кинжалами" не было. Так вот, если бы россияне наверняка знали, что уничтожили Patriot, то на следующую же ночь запустили "Кинжалы" по правительственному кварталу, но они этого не сделали.
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Вместо этого, добавил Свитан, оккупанты использовали Х-101/Х-555 и "Калибры", то есть крылатые ракеты, чтобы избежать позора. К тому же в России были арестованы три руководителя проекта "Кинжал". Эти люди рассказывали, что "Кинжалы" являются гиперзвуковым оружием, но в конце концов они оказались очередной российской "вундервафлей". Это показатель того, что Patriot выполняет свою работу.
ВСУ продолжают увеличивать счет сбитых ракет "Кинжал". России до сих пор сложно признать, что Украина развенчала миф об их "несбиваемых" ракетах. Об этом в эфире "24 канала" рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований, военный эксперт Александр Мусиенко.
По его словам, сейчас развенчиваются мифы о непобедимом российском оружии. Сбивание "Кинжала" это серьезная репутационная потеря для России. В мире уже увидели, что довольно часто то, что Россия выдает за свое чрезвычайно большое преимущество, может быть преодолено техническим преимуществом западных образцов вооружения.
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