В США знают, что системой Patriot уже сбит как минимум один российский истребитель

Украинские военные как минимум раз использовали американскую ЗРК Patriot, чтобы сбить самолет дальней авиации ВКС РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN", со ссылкой на представителей Пентагона и сотрудников Конгресса.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Об инциденте журналисты вспомнили в материале о перспективах предоставления Украине истребителей F-16. Авторы отмечают, что без западной авиации ВСУ приходится импровизировать, и данное использование Patriot – именно такой случай.

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По словам американцев, попытка сбить истребитель была осуществлена в течение последних недель.

Также CNN объясняет, что этот тип самолетов в основном остается далеко в тылу России, что затрудняет для Украины их уничтожение при помощи, например, NASAMS. В этот раз Patriot нацеливался на истребитель страны-агрессора, вылетевший бомбить мирные города Украины.

В США подчеркнули, что украинцы сами решают, как использовать Patriot в целях защиты своего народа от вражеских атак.

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