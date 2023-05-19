В США знают, что системой Patriot уже сбит как минимум один российский истребитель

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Украинские военные как минимум раз использовали американскую ЗРК Patriot, чтобы сбить самолет дальней авиации ВКС РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "CNN", со ссылкой на представителей Пентагона и сотрудников Конгресса.
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Об инциденте журналисты вспомнили в материале о перспективах предоставления Украине истребителей F-16. Авторы отмечают, что без западной авиации ВСУ приходится импровизировать, и данное использование Patriot – именно такой случай.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
По словам американцев, попытка сбить истребитель была осуществлена в течение последних недель.
Также CNN объясняет, что этот тип самолетов в основном остается далеко в тылу России, что затрудняет для Украины их уничтожение при помощи, например, NASAMS. В этот раз Patriot нацеливался на истребитель страны-агрессора, вылетевший бомбить мирные города Украины.
В США подчеркнули, что украинцы сами решают, как использовать Patriot в целях защиты своего народа от вражеских атак.
Читайте также на портале "Комментарии" — на фоне усиления ракетных обстрелов и атак дронами со стороны РФ (а с начала мая только Киев пережил девять таких атак, которые продолжаются по всей Украине – в ночь на 18 мая и утром противник выпустил 30 крылатых ракет), президент Владимир Зеленский призвал мир усилить военную поддержку Украины и увеличить давление на Россию. О чём говорит усиление ракетных атак РФ против Украины? Какие удары по стране-агрессору могут нанести наша страна, ее традиционные союзники, а также, возможно, новые страны, решившиеся выступить против российского безумия? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
Также издание "Комментарии" сообщало – действительно ли у Украины появился шанс стать членом НАТО – на что рассчитываем в Вильнюсе. Эксперты во время эксклюзивного интервью детально проанализировали ситуацию.
Обсуждения
Новости