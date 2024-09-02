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Что с обещанным Patriot для Украины: в Румынии сделали заявление

В Румынии раскрыли, почему не информируют об отправке Patriot Украине

сегодня, 11:10
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Кравцев Сергей

Недавно Минобороны Румынии подало в парламент законопроект о передаче Украине комплекса Patriot, хотя о соответствующем намерении союзники заявляли еще в июне этого года. Пока неизвестно, румыны только собираются отправить Украине ПВО или просто оформляют "на бумаге" уже предоставленный защитный комплекс. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Defense Romania".

Что с обещанным Patriot для Украины: в Румынии сделали заявление

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Авторы материала, комментируя ситуацию, вспоминают Нидерланды, которые также не уточняли публично сроки передачи Patriot.

"Я не делаю никаких конкретных заявлений относительно точной даты поставки, не потому что не хочу быть непрозрачным, а потому, что не хочу информировать Россию. Но в целом могу сказать, что то, что мы обещали, в ближайшее время выполним", — сказал тогда министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс, которого цитирует румынское издание.

Журналисты отметили, что Румыния присоединилась к партнерам Украины, которые будут менять наш воздушный щит американскими комплексами, а потому "позиция Нидерландов максимально обоснована в случае с поставкой румынского Patriot".

В Defense Express подчеркнули, что каждый из поставщиков вооружения для Киева имеет полное право выбирать свою политику информирования о выполненных поставках. Кроме того, Румыния все время полномасштабной войны не раскрывает фактически поставленную помощь Украине.

Читайте также на портале "Комментарии" — в Пентагоне прокомментировали темпы поставок Patriot и другого оружия.

Также издание "Комментарии" сообщало – Украина еще не получила все зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ей ранее пообещали предоставить западные партнеры. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время поездки на встречу с министрами иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе.




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