В Пентагоне прокомментировали темпы поставок Patriot и другого оружия

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Кравцев Сергей
США ускорили передачу Украине вооружений. Сейчас поставки регулярные, это касается и систем Patriot, заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Голос Америки".
ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников
Спикер отметила, США продолжают сотрудничать с Украиной, когда речь идет о предоставлении помощи в сфере безопасности.
Она также отметила, что поставки вооружения Украине ускорились. Это касается всего спектра оборонной помощи.
Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны США Ллойд Остин отметил непреклонную приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне. Об этом сообщает сайт Минобороны США.
Сообщается, что Остин осудил нападение России на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины в начале этой недели и сказал, что США "будут продолжать возглавлять союзников и партнеров в предоставлении ключевых возможностей, чтобы помочь Украине защитить себя".
Глава Пентагона добавил, что украинские силы продолжают оставаться непоколебимыми.
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