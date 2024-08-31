В Пентагоне прокомментировали темпы поставок Patriot и другого оружия

США ускорили передачу Украине вооружений. Сейчас поставки регулярные, это касается и систем Patriot, заявила заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Голос Америки".

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Спикер отметила, США продолжают сотрудничать с Украиной, когда речь идет о предоставлении помощи в сфере безопасности.

"Patriot – это достаточно большая система, для которой мы собираем различные материалы и компоненты из других стран, чтобы помочь Украине. Пусть Украина говорит об этом конкретнее, но я могу вам сказать, что они получают регулярные поставки и поддержку в области безопасности от США и других партнеров, которые являются частью формата Рамштайн. Я остановлюсь на этом", — заявила Сингх.

Она также отметила, что поставки вооружения Украине ускорились. Это касается всего спектра оборонной помощи.

"Мы поставили Украину в приоритет", — добавила Сингх.

Читайте также на портале "Комментарии" — министр обороны США Ллойд Остин отметил непреклонную приверженность Соединенных Штатов поддержке Украины во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Пентагоне. Об этом сообщает сайт Минобороны США.

Сообщается, что Остин осудил нападение России на критически важную гражданскую инфраструктуру Украины в начале этой недели и сказал, что США "будут продолжать возглавлять союзников и партнеров в предоставлении ключевых возможностей, чтобы помочь Украине защитить себя".

"Разрешите мне прояснить, что никогда нельзя нацеливаться на гражданских лиц, и устойчивость Украины поможет ей победить агрессию и зверства Путина", — отметил Остин.

Глава Пентагона добавил, что украинские силы продолжают оставаться непоколебимыми.

"Они продолжают отражать штурм [Кремля] и наносить большие потери российским оккупантам. Следовательно, не ошибайтесь, Соединенные Штаты не откажутся от нашей поддержки свободной и суверенной Украины", – сказал он.



