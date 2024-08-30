Партнеры обещали Украине Patriot: что пошло не по плану

Украина еще не получила все зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ей ранее пообещали предоставить западные партнеры. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время поездки на встречу с министрами иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе.

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат вместе с высоким представителем ЕС по внешней и политике безопасности Жозепом Боррелем пообщались с журналистами.

"Я призываю все страны, которые несколько месяцев назад пообещали предоставить системы Patriot, наконец-то предоставить их. Они есть, они готовы. Нет только окончательного зеленого света на отправку. Какие бы ни были причины, это пора сделать", — призвал Кулеба, напомнив о последний массированный обстрел Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — партнеры Украины могут помочь положить конец российскому террору, приняв два решения. Как информирует портал "Комментарии", об этом у себя в X (Twitter) заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба , отреагировав на массированную атаку россиян 26 августа.

"Существует два конкретных решения, которые наши партнеры могут принять, чтобы помочь нам поскорее положить конец российскому террору. Во-первых, подтвердить право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, согласие на использование возможностей ПВО партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству", – отметил топ-дипломат Украины.

Министр подчеркнул, что ни одно из этих решений не является эскалацией.

"Напротив, они будут сдерживать Россию, помогут уменьшить террор и количество российских атак, а также связанные с ними жертвы. Действуйте сейчас, а не потом. Помогите нам спасти жизнь", – подытожил Дмитрий Кулеба.



