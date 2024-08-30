logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Партнеры обещали Украине Patriot: что пошло не по плану
commentss НОВОСТИ Все новости

Партнеры обещали Украине Patriot: что пошло не по плану

Кулеба рассказал о проблеме с поставками Patriot

сегодня, 12:22
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Украина еще не получила все зенитные ракетные комплексы Patriot, которые ей ранее пообещали предоставить западные партнеры. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время поездки на встречу с министрами иностранных дел стран Евросоюза в Брюсселе.

Партнеры обещали Украине Patriot: что пошло не по плану

ЗРК Patriot. Фото: из открытых источников

Топ-дипломат вместе с высоким представителем ЕС по внешней и политике безопасности Жозепом Боррелем пообщались с журналистами.

"Я призываю все страны, которые несколько месяцев назад пообещали предоставить системы Patriot, наконец-то предоставить их. Они есть, они готовы. Нет только окончательного зеленого света на отправку. Какие бы ни были причины, это пора сделать", — призвал Кулеба, напомнив о последний массированный обстрел Украины.

Читайте на портале "Комментарии" — партнеры Украины могут помочь положить конец российскому террору, приняв два решения. Как информирует портал "Комментарии", об этом у себя в X (Twitter) заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба , отреагировав на массированную атаку россиян 26 августа.

"Существует два конкретных решения, которые наши партнеры могут принять, чтобы помочь нам поскорее положить конец российскому террору. Во-первых, подтвердить право Украины на дальнобойные удары по всем легитимным военным целям на территории России. Во-вторых, согласие на использование возможностей ПВО партнеров для сбивания ракет и беспилотников, приближающихся к их воздушному пространству", – отметил топ-дипломат Украины.

Министр подчеркнул, что ни одно из этих решений не является эскалацией.

"Напротив, они будут сдерживать Россию, помогут уменьшить террор и количество российских атак, а также связанные с ними жертвы. Действуйте сейчас, а не потом. Помогите нам спасти жизнь", – подытожил Дмитрий Кулеба.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости